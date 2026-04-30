Hoy cierran líneas de Progresar para inscripción de estudiantes
La Secretaría de Educación, dependiente de Capital Humano, hará al menos dos convocatorias para las becas Progresar. La primera convocatoria del Progresar Obligatorio –para alumnos de secundaria– cerró el 24 de abril.
El Progresar Superior y para estudiantes de enfermería está disponible hasta hoy, 30 de abril. Tanto quienes hayan sido becarios el año pasado como quienes estén por solicitarla por primera vez, deberán inscribirse para ser beneficiarios en 2026.
Becas Progresar y cursos de formación profesional
Todos los titulares de becas Progresar deberán inscribirse en cada curso o trayecto formativo que deseen realizar. La participación en cursos de formación profesional se limitará a un máximo de dos cursos por ciclo lectivo y no podrán inscribirse en instancias que hubieran aprobado anteriormente.
Para mantener la titularidad de la beca, uno de los requisitos es realizar estos cursos de formación. Los mismos deberán estar validados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y ser considerados estratégicos por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).
En este caso la inscripción está habilitada hasta el mes de noviembre. Por consultas, las personas interesadas sobre ésta última línea pueden hacerlo a los únicos correos habilitados oficialmente en Tucumán: