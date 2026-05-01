Franco Colapinto brilló en Miami: se metió en Q3 y largará 8° en la sprint de Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto protagonizó una de las grandes sorpresas del viernes en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 al meterse por primera vez en la temporada en la Q3 y asegurarse el octavo puesto de largada para la carrera sprint, en zona de puntos.

El piloto de Alpine F1 Team cerró la clasificación con un tiempo de 1:29.320 en la SQ3, consolidando una jornada de menor a mayor en la que mostró ritmo, solidez y una notable evolución respecto a sus presentaciones anteriores. Además, terminó por delante de su compañero Pierre Gasly, que finalizó décimo.

La pole position quedó en manos de Lando Norris, seguido por Andrea Kimi Antonelli y Oscar Piastri. Detrás se ubicaron nombres de peso como Charles Leclerc, Max Verstappen, George Russell y Lewis Hamilton, lo que dimensiona aún más el valor del resultado del argentino.

El camino de Colapinto en la clasificación fue en ascenso. En la SQ1 avanzó tras ubicarse 11°, mientras que en la SQ2 logró el salto clave al terminar octavo y asegurarse el pase a la instancia final. Ya en la SQ3, sostuvo el nivel pese a una estrategia particular: fue el único piloto en girar con neumáticos usados, ya que Alpine decidió guardar los compuestos nuevos para la sprint.

Ese detalle puede convertirse en una ventaja decisiva para la carrera corta de este sábado, donde el argentino largará desde la cuarta fila con expectativas concretas de sumar puntos.

“Contento, feliz de haber entrado en Q3 después de tanto tiempo. Me sentí rápido desde el principio del día”, expresó Colapinto tras la clasificación. También destacó el trabajo del equipo: “El parate nos hizo muy bien para arrancar de cero otra vez”.

El resultado en Miami marca un punto de inflexión en su temporada. Luego de un arranque complicado, el argentino mostró señales claras de crecimiento, incluso superando a monoplazas de mayor rendimiento. “Fuimos más rápidos que un Red Bull con gomas usadas”, afirmó, dejando un dato que alimenta la ilusión.

Con ritmo, confianza y una estrategia a favor, Colapinto buscará este sábado capitalizar su gran viernes y consolidarse en la máxima categoría del automovilismo mundial.