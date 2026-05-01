Ñuñorco volvió al triunfo en Monteros: 3-1 ante La Providencia

Ñuñorco volvió al triunfo y lo hizo con autoridad en el estadio Jorge Abel Marteu, donde derrotó 3 a 1 a La Providencia en el marco de la cuarta fecha del Torneo Anual de la Liga Tucumana de Fútbol. El conjunto monterizo liquidó el encuentro en un primer tiempo contundente, donde mostró eficacia y buen juego colectivo.

El marcador se abrió a los 18 minutos, cuando Carlos “Foca” López capitalizó una gran jugada por derecha: recuperación de Naranjo, desborde de Emir Zuda y asistencia precisa del Pulga Rodríguez para que López defina desde el punto del penal. Apenas tres minutos después, el propio López devolvió gentilezas y asistió a González, que ingresó por el sector derecho para marcar el segundo.

A los 29, el árbitro Juan Sotelo sancionó penal tras un codazo sobre González dentro del área. Luis Miguel “Pulga” Rodríguez se encargó de la ejecución y, fiel a su estilo, con el clásico “saltito”, convirtió el 3-0 que prácticamente sentenció el partido antes del descanso.

Sobre el cierre del primer tiempo, La Providencia logró descontar con una jugada aérea que cumplió con la vieja máxima futbolera: dos cabezazos en el área terminan en gol. Sin embargo, en el complemento Ñuñorco manejó los tiempos y sostuvo la ventaja sin mayores sobresaltos.

Con este resultado, el equipo monterizo suma 6 puntos en cuatro presentaciones y busca consolidarse en el torneo.