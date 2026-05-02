León Rougés tendrá una carrera universitaria: impulsan formación técnica en el interior de Tucumán

Carreras universitarias en el interior de Tucumán: León Rougés tendrá Mantenimiento Industrial gracias a un convenio con la UTN. Buscan fortalecer la formación y el desarrollo local.

En una apuesta estratégica por el desarrollo del interior, el Gobierno de Tucumán anunció la implementación de carreras universitarias en distintas comunas, entre ellas León Rougés, donde se dictará la carrera de Mantenimiento Industrial. La iniciativa surge de un convenio entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

El acuerdo forma parte de una política pública orientada a acercar la educación superior a los territorios, con el objetivo de generar igualdad de oportunidades y fortalecer el arraigo de los jóvenes. La propuesta se enmarca en la visión del gobernador Osvaldo Jaldo, quien impulsa un modelo de desarrollo con foco en el interior productivo.

Además de León Rougés y La Florida —donde se ofrecerá Mantenimiento Industrial—, el programa contempla otras sedes con carreras específicas según el perfil de cada zona: Higiene y Seguridad en San Pablo y Los Ralos; Logística en Colombres y Ranchillos; Programación en Delfín Gallo; y Energía Sustentable en Santa Ana.

El ministro del Interior, Darío Monteros, destacó que esta iniciativa no solo amplía derechos, sino que también apunta a formar perfiles técnicos que impulsen las economías regionales. “Llevar la universidad al interior es apostar al desarrollo con conocimiento y valor agregado”, sostuvo.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que se trata de una política con visión de largo plazo, pensada para consolidar un modelo productivo basado en la capacitación y la innovación. En ese sentido, la articulación entre el Estado, el sistema educativo y las comunas busca generar herramientas concretas para el crecimiento local.

Con este avance, León Rougés se suma al mapa de localidades que comienzan a ofrecer formación universitaria en cercanía, permitiendo que más jóvenes accedan a estudios superiores sin necesidad de migrar, y potenciando así el desarrollo integral de la región.