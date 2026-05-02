Villa Nueva: Vecinos detuvieron a un delincuente y la Policía intervino para evitar un violento linchamiento
Un hecho de inseguridad generó tensión en Monteros durante la última semana, cuando efectivos de la comisaría local fueron alertados por un robo en un domicilio ubicado sobre calle Catamarca al 200, en la zona de Villa Nueva.
Al arribar al lugar, los uniformados se encontraron con una situación compleja: un grupo de vecinos había reducido a un hombre señalado como el presunto autor del hecho. En medio de la multitud, un joven se identificó como la víctima y aseguró que el sospechoso había ingresado a su vivienda con intenciones de sustraer elementos vinculados a un camión.
Ante el clima de enojo generalizado, los efectivos decidieron intervenir rápidamente para resguardar la integridad física del "Negro" Kito, acusado del hecho, quien fue trasladado a la dependencia policial mientras los vecinos manifestaban su indignación por lo ocurrido.
El caso quedó en manos del órgano judicial competente, que convalidó la aprehensión y dispuso las medidas correspondientes en el marco de la investigación.