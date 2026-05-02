Villa Nueva: Vecinos detuvieron a un delincuente y la Policía intervino para evitar un violento linchamiento

Al arribar al lugar, los uniformados se encontraron con una situación compleja: un grupo de vecinos había reducido a un hombre señalado como el presunto autor del hecho. En medio de la multitud, un joven se identificó como la víctima y aseguró que el sospechoso había ingresado a su vivienda con intenciones de sustraer elementos vinculados a un camión.

Ante el clima de enojo generalizado, los efectivos decidieron intervenir rápidamente para resguardar la integridad física del "Negro" Kito, acusado del hecho, quien fue trasladado a la dependencia policial mientras los vecinos manifestaban su indignación por lo ocurrido.

El caso quedó en manos del órgano judicial competente, que convalidó la aprehensión y dispuso las medidas correspondientes en el marco de la investigación.