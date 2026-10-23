Cuándo terminan las clases en Tucumán: Montaldo confirmó la fecha y sorprendió con el calendario escolar

La ministra de Educación de Tucumán, Susana Montaldo, anticipó que las clases de este año concluirán el viernes 18 de diciembre, una semana antes de Navidad.

“Nosotros tenemos fecha de fin de clase, es el 18, el último día previo ya a la fiesta de la Navidad”, señaló la funcionaria durante una entrevista con LG Play.

Además de referirse al cierre del ciclo lectivo 2026, Montaldo brindó detalles sobre los cambios que se proyectan para las escuelas primarias de la provincia a partir de 2027.

Jornadas escolares más extensas desde 2027

La ministra adelantó que los establecimientos primarios tendrán jornadas superiores a las cuatro horas habituales. Según explicó, la duración podrá ser de cinco, siete u ocho horas, dependiendo de cada escuela.

“Estamos apostando a que el chico esté en la escuela”, afirmó Montaldo al explicar el objetivo de la propuesta. En ese sentido, destacó la importancia de garantizar el comedor escolar en determinados sectores y sostuvo que la ampliación de la jornada también apunta a acompañar a las familias cuyos padres trabajan hasta tarde.

La iniciativa forma parte de los cambios que el Ministerio de Educación proyecta para el ciclo lectivo 2027, aunque las modalidades dependerán de las características de cada establecimiento educativo.