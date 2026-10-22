Vuelven las lluvias a Tucumán y la temperatura no superará los 22° para el fin de semana

El calor y el sol tienen las horas contadas en Tucumán. Según el reporte del profesor Cristofer Brito, desde este viernes 23 de octubre aumentará la nubosidad y volverán los chaparrones y las tormentas aisladas, en un escenario de elevada humedad que se mantendrá durante los próximos días.

Brito explicó que durante la mañana y parte de la tarde del viernes podrían registrarse chaparrones, mientras que hacia la noche se esperan algunas tormentas dispersas. Por el momento, los fenómenos previstos serían de intensidad débil a moderada.

El sábado 24 continuará el tiempo inestable, con lluvias y lloviznas intermitentes. El descenso de temperatura se hará sentir con mayor fuerza: la máxima prevista estará entre los 20 y 22 grados.

Para el domingo se espera otra jornada con lluvias y lloviznas, acompañadas por un ambiente más fresco. La temperatura mínima podría ubicarse entre los 16 y 17 grados, mientras que la máxima rondaría entre los 20 y 21 grados.

De acuerdo con el pronóstico de Brito, las condiciones comenzarían a mejorar durante la tarde y la noche del domingo, con cielo parcialmente cubierto.

El lunes arrancaría con una mañana fresca, con mínimas de entre 12 y 14 grados. Durante la jornada, la temperatura máxima podría alcanzar los 22 grados.

Las lluvias volverían el martes y miércoles

Aunque el comienzo de la próxima semana tendría condiciones algo más estables, la mejora sería temporaria. Brito advirtió que las lluvias podrían regresar a Tucumán durante el martes y el miércoles.

El especialista señaló que la provincia continúa bajo un patrón de ambiente muy húmedo, con temperaturas más moderadas y precipitaciones frecuentes.

En ese contexto, relacionó las condiciones previstas con las características típicas de la primavera tucumana durante eventos asociados al fenómeno de El Niño.

De esta manera, el fin de semana estará marcado por las lluvias, el descenso de temperatura y un ambiente más fresco, con una mejora prevista hacia el domingo por la tarde y la noche, antes de un posible nuevo período de inestabilidad a mitad de la próxima semana.