El Gobierno de Tucumán refuerza la prevención de adicciones con acciones integradas

El presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, en ejercicio del Poder Ejecutivo, recibió en Casa de Gobierno al reconocido médico toxicólogo Carlos Fabián Damin. Durante el encuentro, analizaron la importancia de la prevención del consumo problemático de sustancias y la promoción de hábitos saludables, con especial atención en adolescentes y jóvenes.

La prevención de las adicciones requiere políticas públicas sostenidas, formación y un trabajo articulado entre distintas áreas del Estado. Con ese objetivo, autoridades provinciales se reunieron con el médico toxicólogo Carlos Fabián Damin para avanzar en acciones de concientización destinadas a la comunidad tucumana.

Del encuentro participaron el ministro de Interior, Darío Monteros; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín; la subsecretaria de Gobierno, Katherina Mazzuco; el secretario de Políticas Integrales sobre Adicciones del Ministerio de Desarrollo Social, Lucas Haurigot Posse; y la coordinadora de la Escuela de Gobierno de la Provincia, Johanna Resola.

Damin destacó la necesidad de fortalecer la prevención y abordar los factores sociales que inciden en los consumos problemáticos. En ese sentido, sostuvo que las estrategias deben contemplar tanto la oferta de sustancias como las causas que impulsan su demanda.

“Tenemos como cosa básica de la lucha contra el narcotráfico la lucha contra la oferta de sustancias, y yo estoy convencido de que tenemos que ir más contra la demanda de sustancias. Es decir, invertir más en prevención”, expresó.

El especialista, quien lleva 37 años dedicado a esta problemática, advirtió sobre el incremento de los consumos y planteó la necesidad de destinar mayores recursos a la prevención y a la promoción de hábitos saludables. También señaló la importancia de trabajar con los adultos para generar entornos que permitan a niños y adolescentes incorporar conductas de cuidado.

“Me parece que tenemos que dedicar más dinero y presupuesto a la lucha contra la demanda, a la prevención y a la promoción de hábitos saludables”, remarcó.

Prevención y formación para adolescentes y jóvenes

Por su parte, Albarracín explicó que la Escuela de Gobierno impulsa un trayecto formativo orientado a generar conciencia sobre las adicciones, mediante un trabajo conjunto entre distintas áreas del Estado, de acuerdo con los lineamientos del gobernador Osvaldo Jaldo.

El funcionario destacó el valor de acercar conocimientos y herramientas a la población, especialmente a los estudiantes secundarios, para promover decisiones responsables y el cuidado de la salud.

“Estamos llevando este trayecto formativo, esta generación de conciencia para el tucumano. Esto nos muestra claramente que la prevención de las adicciones es una política pública prioritaria”, afirmó.

En esa línea, subrayó la importancia de que los jóvenes cuenten con información y herramientas para tomar decisiones que favorezcan su bienestar. “Decirle sí a la vida y no a la droga, no al consumo problemático, que atenta contra la vida misma”, expresó.

Damin también alertó sobre la aparición constante de nuevas sustancias psicoactivas y la circulación de otras que vuelven a instalarse en distintos ámbitos sociales. Entre ellas, mencionó derivados de la metanfetamina y sustancias como el LSD, el GHB y el popper, que en algunos contextos son percibidas como complementos de la diversión.

Frente a este escenario, insistió en la necesidad de impulsar acciones de prevención primaria y fomentar hábitos saludables desde edades tempranas. Además, vinculó el cuidado personal con otras conductas cotidianas, como utilizar el cinturón de seguridad, evitar el consumo de alcohol al conducir y mantener hábitos que protejan la salud.

Trabajo territorial y políticas públicas

A su turno, Haurigot Posse valoró la presencia del especialista en la provincia y destacó la agenda de actividades organizada junto con la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales.

El funcionario sostuvo que la prevención primaria permite intervenir antes de que el consumo de sustancias se incorpore a la vida de los adolescentes y remarcó la importancia de generar espacios de acompañamiento y contención.

“Creemos que generar espacios de prevención primaria, poder contener a nuestros adolescentes y llegar antes de que la sustancia o las drogas ingresen a esa vida es muy importante”, señaló.

Asimismo, indicó que las actividades contemplan acciones en San Miguel de Tucumán, Concepción y Banda del Río Salí, con el propósito de acercar la problemática a los vecinos y promover respuestas desde el Estado.

“La única forma de poder abordar esto es de frente, poniendo la problemática sobre la mesa y generando distintas políticas públicas”, concluyó.

La iniciativa se enmarca en una estrategia de prevención y concientización que busca fortalecer el trabajo interinstitucional, promover hábitos saludables y brindar herramientas a la comunidad para reducir los riesgos asociados al consumo problemático de sustancias.