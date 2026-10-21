Los estatales tucumanos ya tienen fecha de cobro para los haberes de octubre

Las fechas de cobro para el personal estatal tucumano comienzan el 28 de octubre y finalizan el 6 de noviembre, según el área y el organismo al que pertenecen.

La Tesorería General de la Provincia, que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, informó el cronograma de pago de la parte proporcional (20%) y la parte complementaria (80%) del sueldo de octubre para empleados estatales de la Provincia.

Parte proporcional (20%)

Miércoles 28 de octubre

Sistema Provincial de Salud (Siprosa)

Instituto Provincial de la Vivienda

Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provincial (Ersept)

Jueves 29 de octubre

Seguridad (Departamento General de Policía - Dirección General de Institutos Penales)

Administración Central

Defensoría del Pueblo

Tribunal de Cuentas

Tribunal Fiscal de Apelación

Dirección Provincial de Vialidad (DPV)

Poder Legislativo

Viernes 30 de octubre

Comunas Rurales

Poder Judicial (Centro Judicial Concepción - Centro Judicial Monteros - Corte Suprema de Justicia - Juzgados de Paz Legal)

Ministerio Público Fiscal

Ministerio Pupilar y de la Defensa

Municipios del Interior

Dirección de Recursos Hídricos

Ente Autárquico Tucumán Turismo

Ente Cultural de Tucumán

Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)

Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)

Instituto de Desarrollo Productivo

Ente de Infraestructura Comunitaria

Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol

Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

Parte complementaria (80%)

Miércoles 4 de noviembre

Sistema Provincial de Salud (Siprosa)

Instituto Provincial de la Vivienda

Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provincial (Ersept)

Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

Sociedad Aguas del Tucumán

Seguridad (Departamento General de Policía - Dirección General de Institutos Penales)

Jueves 5 de noviembre

Dirección Provincial de Vialidad (DPV)

Educación Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales - Repartición 18 Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 25 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 26 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 27)

Administración Central

Defensoría del Pueblo

Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

Comunas Rurales

Tribunal de Cuentas

Tribunal Fiscal de Apelación

Viernes 6 de noviembre