Política 21 Oct 2026
Los estatales tucumanos ya tienen fecha de cobro para los haberes de octubre
Las fechas de cobro para el personal estatal tucumano comienzan el 28 de octubre y finalizan el 6 de noviembre, según el área y el organismo al que pertenecen.
La Tesorería General de la Provincia, que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, informó el cronograma de pago de la parte proporcional (20%) y la parte complementaria (80%) del sueldo de octubre para empleados estatales de la Provincia.
Parte proporcional (20%)
Miércoles 28 de octubre
- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provincial (Ersept)
Jueves 29 de octubre
- Seguridad (Departamento General de Policía - Dirección General de Institutos Penales)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
- Poder Legislativo
Viernes 30 de octubre
- Comunas Rurales
- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción - Centro Judicial Monteros - Corte Suprema de Justicia - Juzgados de Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Municipios del Interior
- Dirección de Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
Parte complementaria (80%)
Miércoles 4 de noviembre
- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provincial (Ersept)
- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
- Sociedad Aguas del Tucumán
- Seguridad (Departamento General de Policía - Dirección General de Institutos Penales)
Jueves 5 de noviembre
- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
- Educación Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales - Repartición 18 Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 25 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 26 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 27)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Comunas Rurales
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
Viernes 6 de noviembre
- Jubilados fuera de convenio
- Renta Vitalicia - Héroes de Malvinas
- Poder Legislativo
- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción - Centro Judicial Monteros - Corte Suprema de Justicia - Juzgados de Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Municipios del Interior
- Dirección de Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
- Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)
En esta nota: Pagos Estatales