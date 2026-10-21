Tucumán tendrá una tregua con la lluvia, por dos días

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que la temperatura subirá en las próximas 48 horas. Pero posterior a esa señal primaveral, volverán las lluvias y bajará otra vez la temperatura.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, seran las siguientes: 13° de mínima y 27° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 91%. El viento llegará del noroeste a 6 km/h y la visibilidad es de 15 km.