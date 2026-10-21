Gran parte de Monteros está sin agua por rotura de caño maestro

Personal de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) y de la Municipalidad trabajan para solucionar una rotura en una cañería principal que dejó sin agua a parte de la ciudad de Monteros.

Debido a los trabajos, el tránsito vehicular permanece cortado en la primera cuadra de avenida Avellaneda.

Se recomienda a los conductores circular con precaución y buscar vías alternativas mientras se desarrollan las tareas.