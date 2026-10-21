Sociedad 21 Oct 2026 🔥 tendencia
Gran parte de Monteros está sin agua por rotura de caño maestro
Una rotura en una cañería principal dejó sin suministro de agua a distintos sectores de la ciudad. Personal de la SAT y de la Municipalidad trabajan para solucionar el inconveniente.
Personal de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) y de la Municipalidad trabajan para solucionar una rotura en una cañería principal que dejó sin agua a parte de la ciudad de Monteros.
Debido a los trabajos, el tránsito vehicular permanece cortado en la primera cuadra de avenida Avellaneda.
Se recomienda a los conductores circular con precaución y buscar vías alternativas mientras se desarrollan las tareas.