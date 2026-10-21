miércoles 21 de octubre de 2026
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21 Oct 2026 🔥 tendencia

Gran parte de Monteros está sin agua por rotura de caño maestro

Una rotura en una cañería principal dejó sin suministro de agua a distintos sectores de la ciudad. Personal de la SAT y de la Municipalidad trabajan para solucionar el inconveniente.

Personal de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) y de la Municipalidad trabajan para solucionar una rotura en una cañería principal que dejó sin agua a parte de la ciudad de Monteros.

Debido a los trabajos, el tránsito vehicular permanece cortado en la primera cuadra de avenida Avellaneda.

Se recomienda a los conductores circular con precaución y buscar vías alternativas mientras se desarrollan las tareas.

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