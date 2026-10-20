¡Escándalo en la Ruta 38! Más de 30 motos corriendo picadas y una denuncia: “Después nosotros tenemos la culpa”

El episodio ocurrió durante la madrugada de este martes, entre Aguilares y Concepción. El video muestra a una caravana de motociclistas, algunos sin casco ni luces, y a varios circulando a alta velocidad por la banquina.

Una caravana de más de 30 motocicletas quedó registrada en un video grabado por un camionero durante la madrugada de este martes en la nueva traza de la Ruta Nacional 38, entre Aguilares y Concepción.

La filmación fue realizada alrededor de la 1.20, cuando los motociclistas circulaban en sentido sur a norte. Las imágenes, difundidas a través de redes sociales locales, muestran a los conductores avanzando en grupo y realizando maniobras que podrían poner en riesgo tanto sus vidas como las de otros usuarios de la ruta.

Según lo registrado, algunos motociclistas y acompañantes circulaban sin casco, mientras que varias motos lo hacían sin luces. Además, se observa a un par de vehículos desplazándose a alta velocidad por la banquina.

El camionero que grabó la secuencia prefirió mantener su identidad en reserva y manifestó su indignación ante lo que consideró una situación peligrosa. En el video, expresó que los motociclistas estarían corriendo picadas y cuestionó la responsabilidad que luego se atribuye a los transportistas.

“Luego nosotros, los camioneros, tenemos la culpa”, reclamó el chofer.