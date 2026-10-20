Llega un clásico de acción al ciclo de películas en el Mercado Cultural de Monteros

Los amantes del cine de acción y las artes marciales tendrán una cita imperdible este miércoles 21 de octubre a las 20:00 horas en el Mercado Cultural de Monteros, donde se proyectará la emblemática película "Operación Dragón", considerada una de las obras más influyentes de la historia del género.

Dirigida por Robert Clouse y estrenada en 1973 bajo su título original "Enter the Dragon", la producción está protagonizada, coproducida y coreografiada por el legendario Bruce Lee, figura que revolucionó el cine de artes marciales y cuya popularidad alcanzó dimensión mundial tras el estreno de esta película.

La función forma parte del ciclo "Clásicos de todos los tiempos", una propuesta cultural que busca acercar al público grandes obras cinematográficas que marcaron distintas épocas y generaciones.

Reconocida por sus escenas de combate, su innovadora coreografía y su influencia en la cultura popular, "Operación Dragón" continúa siendo una referencia obligada para fanáticos del cine y las artes marciales más de cinco décadas después de su estreno.

La proyección se realizará en el Altillo del Mercado Cultural Municipal y contará con entrada libre y gratuita.

La actividad es organizada por el Mercado Cultural, junto al Honorable Concejo Deliberante de Monteros, la Secretaría de Educación, Cultura, Turismo y Deportes y la Municipalidad de Monteros.