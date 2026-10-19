lunes 19 de octubre de 2026
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19 Oct 2026

Monteros impulsa la formación docente con un Congreso de Educación y Ciudadanía Digital

El congreso se desarrollará los días 22, 23 y 24 de octubre bajo modalidad 100% virtual y asincrónica.

La Municipalidad de Monteros, a través de sus áreas de Educación y Cultura, acompaña a la Universidad San Pablo-T en la realización del Congreso de Educación y Ciudadanía Digital, una propuesta académica destinada a fortalecer la capacitación de docentes, estudiantes y profesionales vinculados al ámbito educativo.

El congreso se desarrollará los días 22, 23 y 24 de octubre bajo modalidad 100% virtual y asincrónica, permitiendo a los participantes acceder a los contenidos con flexibilidad horaria. La capacitación contará con una carga de 40 horas cátedra y dispone de Resolución Ministerial N° 2180/5 (MEd).

La iniciativa abordará temáticas relacionadas con la educación en entornos digitales, ciudadanía digital, nuevas tecnologías y desafíos pedagógicos contemporáneos, promoviendo herramientas para responder a las demandas actuales de enseñanza y aprendizaje.

Como beneficio especial, los residentes de la ciudad de Monteros podrán acceder a un 30% de descuento en el valor de la inscripción. Para ello, se habilitarán inscripciones presenciales en la ciudad entre los días 19 y 21 de octubre.

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