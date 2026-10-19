Monteros se prepara para la Expo Carreras 2026

Con el objetivo de acompañar a los jóvenes en la elección de su futuro académico y profesional, el próximo jueves 22 de octubre se realizará en Monteros la Expo Carreras 2026, un espacio pensado para informar y orientar a estudiantes y público en general sobre las distintas ofertas educativas disponibles en la región.

La actividad tendrá lugar de 9:00 a 12:00 horas en las instalaciones del Club Social Monteros y contará con entrada libre y gratuita.

Durante la jornada, los asistentes podrán conocer propuestas de formación superior, dialogar con representantes de instituciones académicas y obtener información sobre carreras universitarias, tecnicaturas y profesorados que podrán cursarse durante el ciclo lectivo 2026.

Entre las instituciones participantes se encuentran la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el Instituto de Enseñanza Superior (IES) y otras casas de estudio de la provincia.

La Expo Carreras se presenta como una valiosa oportunidad para quienes están próximos a finalizar sus estudios secundarios o desean iniciar una nueva etapa de formación, brindando herramientas para una elección vocacional informada.

La iniciativa es organizada de manera conjunta por la Dirección de Educación, la Dirección de Juventudes, el Honorable Concejo Deliberante de Monteros, el Gobierno de Tucumán y la Municipalidad de Monteros.