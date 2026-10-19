Transporte Aconquija: desde el 19 de octubre los boletos se abonarán únicamente con tarjetas o QR

La empresa Aconquija informó a sus usuarios que, a partir del 19 de octubre de 2026, los boletos de los servicios urbanos y provinciales solo podrán abonarse mediante medios de pago electrónicos habilitados.

Según el comunicado, dejará de utilizarse el pago en efectivo y las modalidades habilitadas serán las siguientes:

Tarjeta Independencia .

. Tarjeta Metropolitana .

. Tarjetas de débito y crédito Visa o Mastercard .

o . Código QR de la Tarjeta Virtual Independencia disponible en la aplicación Red Bus Tucumán.

La empresa aclaró que no se aceptarán códigos QR de otras billeteras virtuales, por lo que los usuarios deberán contar específicamente con la aplicación oficial y la tarjeta virtual correspondiente.

La nueva modalidad alcanzará a los servicios provinciales que unen Tafí del Valle, El Mollar y San Miguel de Tucumán, entre ellos:

06:00 hs: Tafí del Valle - El Mollar - Tucumán.

12:00 hs: Tucumán - El Mollar - Tafí del Valle.

16:00 hs: Tucumán - El Mollar - Tafí del Valle.

16:50 hs: Tafí del Valle - El Mollar - Tucumán.

19:30 hs: Tafí del Valle - El Mollar - Tucumán.

Servicios provinciales de refuerzo.

Asimismo, se informó que los puntos de recarga de las tarjetas Independencia y Metropolitana se encuentran habilitados en las terminales de Tafí del Valle y El Mollar.