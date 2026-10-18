Tiago Olarte hizo una gran etapa y se consagró campeón de la Vuelta al Valle en Catamarca

El monterizo Thiago Olarte se consagró campeón de la Vuelta al Valle, en Catamarca, luego de completar la segunda y última etapa de la competencia, disputada sobre un circuito de 80 kilómetros con epicentro en el Velódromo Municipal de la Capital.

El representante del equipo Corroto Diagnóstico por Imágenes logró mantenerse en el ritmo del pelotón durante la jornada decisiva y aseguró el primer puesto de la clasificación general.

Olarte había dado un paso clave hacia el título el sábado, cuando se quedó con la primera etapa tras un electrizante sprint final. Ese triunfo le permitió sumar puntos importantes y llegar a la última jornada con la camiseta de líder.

Este domingo, el ciclista tucumano sostuvo su posición y completó una gran actuación para quedarse con la Vuelta al Valle, coronando un fin de semana destacado para el ciclismo de Monteros.