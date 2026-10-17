El Ente Cultural incorporó una histórica randa de 1970 de El Cercado, al patrimonio de la Casa Museo Folklórico Provincial

La incorporación se concretó mediante la Resolución N.º 3081/01 (ECT), con la autorización de la presidenta del Ente Cultural de Tucumán, Sandra Maldonado, y la intervención de la Dirección de Patrimonio Cultural, a cargo de Carlos Piñero. La pieza formará parte del acervo de la Casa Museo Folklórico Provincial, bajo la responsabilidad de Lucila Galíndez.

Ana María Toledo es una de las referentes de la tradición randera tucumana, un saber artesanal transmitido de generación en generación que constituye una expresión significativa de la identidad cultural de la provincia. Hija, sobrina, nieta y bisnieta de randeras monterizas, su trayectoria refleja la continuidad de una práctica ancestral que se mantiene viva gracias al conocimiento y la dedicación de las artesanas de la región.

La incorporación de esta obra representa un valioso aporte a la preservación y puesta en valor del patrimonio textil tucumano, al tiempo que reconoce el legado de las mujeres que, a través de su trabajo, han contribuido a mantener vigente esta tradición.