domingo 18 de octubre de 2026
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1535Blue: $1555Bolsa: $1542.5CCL: $1620.5Mayorista: $1518Cripto: $1617.95Tarjeta: $1995.5
17 Oct 2026

Tiago Olarte ganó la primera etapa de la Vuelta al Valle en un electrizante sprint final

Tiago Olarte tuvo un comienzo ideal en la Vuelta al Valle, en Catamarca. El pedalista monterizo se impuso en la primera etapa con un electrizante sprint final y se ubicó en lo más alto de la clasificación general.

Tras la vibrante definición del sábado, la competencia continuará este domingo desde las 7.30 con la segunda y decisiva etapa, que tendrá un recorrido de 80 kilómetros por distintos puntos de la Capital.

Olarte afrontará la jornada con la camiseta de líder y buscará sostener su posición en el cierre de la prueba, luego de un arranque que lo tuvo como gran protagonista.

Tiago, está acompañado en el equipo de Corroto Diagnostico por Imagen por: Alfredo Olarte, Esteban Agüero, Franco Villagra, Carlos Soria, Víctor Fuentes y Marcelo Agüero.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota:

Sigue leyendo:

Tiago Olarte ganó la primera etapa de la Vuelta al Valle en un electrizante sprint final

El Ente Cultural incorporó una histórica randa de 1970 de El Cercado, al patrimonio de la Casa Museo Folklórico Provincial

Ciclistas monterizos compiten en la Vuelta al Valle en Catamarca

La Policía de Tucumán desmintió que haya efectivos extraviados durante la búsqueda de Raúl Moyano

🔥 tendencia

Alumnos de 5° año de la Normal llegaron a la final de “Un corto para la historia” con un mensaje contra el bullying

🔥 tendencia

Robo y daños en la Escuela Norma: se llevaron un bafle y provocaron destrozos