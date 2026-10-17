Tiago Olarte ganó la primera etapa de la Vuelta al Valle en un electrizante sprint final

Tiago Olarte tuvo un comienzo ideal en la Vuelta al Valle, en Catamarca. El pedalista monterizo se impuso en la primera etapa con un electrizante sprint final y se ubicó en lo más alto de la clasificación general.

Tras la vibrante definición del sábado, la competencia continuará este domingo desde las 7.30 con la segunda y decisiva etapa, que tendrá un recorrido de 80 kilómetros por distintos puntos de la Capital.

Olarte afrontará la jornada con la camiseta de líder y buscará sostener su posición en el cierre de la prueba, luego de un arranque que lo tuvo como gran protagonista.

Tiago, está acompañado en el equipo de Corroto Diagnostico por Imagen por: Alfredo Olarte, Esteban Agüero, Franco Villagra, Carlos Soria, Víctor Fuentes y Marcelo Agüero.