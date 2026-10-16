Alumnos de 5° año de la Normal llegaron a la final de “Un corto para la historia” con un mensaje contra el bullying

La Escuela Normal de Monteros se convirtió en la única escuela de la ciudad seleccionada entre los 20 finalistas del certamen. Detrás del cortometraje hubo semanas de trabajo intensivo, con la participación de los alumnos y la coordinación de la profesora Mariana Robledo, en el marco de las materias Lenguaje Multimedial 2 y Producción Multimedial.

El equipo realizador está integrado por Aylin Cardozo, Milagros Gamarra Nievas, Martina Grande, Milena Hoyos, Tomás Medina, Anahí Pedraza, Briana Rodríguez, Sofía Rodríguez, Zoe Roldán, Morena Agustina Salas, Melissa Sciutti, Josefina Sierra y Milagros Vega.

Una historia que también interpela a sus protagonistas: Agustina Salas, quien interpretó a la protagonista del cortometraje, contó que el rodaje fue una experiencia divertida, aunque exigente, que se extendió durante varios días. Para ella, el tema abordado tiene un significado especial porque atravesó situaciones de bullying. “Me gusta expresar y hacer conciencia sobre estos temas para que chicos y chicas como yo no tengan que quedarse callados ni tengan que cambiar sus gustos por miedo a sufrir estas burlas”, explicó.

La estudiante también señaló que llegó a sentirse identificada con su personaje y destacó el acompañamiento de sus compañeros durante la producción. Según relató, después de las escenas solían disculparse con ella y compartir risas por los errores del rodaje, en un ambiente que describió como agradable.

La emoción llegó con la confirmación de que habían quedado entre los finalistas. “Cuando salimos finalistas quería llorar de la emoción, todos nuestros esfuerzos estaban rindiendo frutos”, recordó Agustina. Ahora, el objetivo del grupo es conseguir el respaldo de la comunidad para quedarse con el premio.

Por su lado, Melissa Sciutti, quien interpretó a la líder del grupo que ejerce el acoso en la historia, también compartió su experiencia con MONTERIZOS. La alumna contó que el rodaje fue divertido, aunque tuvo dificultades para meterse en un personaje que no coincide con su personalidad.

El cortometraje original tenía una duración de 13 minutos y demandó casi cuatro semanas de trabajo junto a la profesora Robledo. Fuera de cámara, Melissa contó que trabajó junto a Agustina y Aylin en la planificación de las escenas y la escritura del guion.

La estudiante destacó que los diálogos resultaron naturales y que, después de cada escena, el grupo terminaba riéndose y disculpándose con la protagonista. También recordó los nervios que vivieron durante el traslado al teatro y la alegría que sintieron al conocer la selección.

“Veremos finalistas después de mucho esfuerzo y dedicación nos pusimos más que felices”, expresó, y remarcó el orgullo de representar a la Escuela Normal en un concurso provincial.

Cómo apoyar a la Escuela Normal

El ganador de esta etapa se define mediante la interacción del público en Instagram. Por eso, los estudiantes convocan a la comunidad de Monteros a apoyar el cortometraje con un “me gusta” y compartiendo la publicación para ampliar su alcance.

El enlace oficial de Instagram no fue incluido en el material recibido. La invitación de los alumnos es clara: sumar el apoyo de la comunidad para que la producción pueda ganar y representar a la ciudad.

Más allá de la competencia, el trabajo de los estudiantes pone en primer plano una problemática que atraviesa a chicos y chicas, y busca transmitir un mensaje de conciencia sobre el bullying desde la mirada de quienes también forman parte de la comunidad educativa.