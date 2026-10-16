viernes 16 de octubre de 2026
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16 Oct 2026

EN VIVO: Monteros Vóley debuta ante Ciudad en la Supercopa ACLAV

Llegó la hora de volver a la cancha. Monteros Vóley inicia una nueva temporada con un desafío de alto nivel: enfrentará a Ciudad Vóley por la Supercopa ACLAV, en el estadio Gorki Grana de Morón, Buenos Aires.

El partido se juega este viernes 16, desde las 18, y marcará el debut del conjunto dirigido por Leonardo Patti, en una competencia que reúne a cuatro equipos y que tiene como premio una plaza para el Sudamericano de Clubes.

El Naranja buscará comenzar la temporada con una buena actuación frente a uno de los protagonistas del vóley nacional. La expectativa vuelve a estar puesta en el equipo monterizo, que inicia un nuevo camino con el objetivo de ser protagonista.

El encuentro se podrá seguir por FOX Sports y también a través de YouTube.

Mirá el partido en vivo:

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