Robo y daños en la Escuela Norma: se llevaron un bafle y provocaron destrozos

El robo y los daños registrados en la Escuela Norma generaron preocupación en la comunidad educativa. Según relató su rectora, la profesora Rosana Jalife, a MONTERIZOS, el elemento sustraído fue un bafle utilizado por los estudiantes que participan del taller de música. Sin embargo, los mayores perjuicios estuvieron relacionados con los destrozos provocados dentro del establecimiento.

“Es más, hicieron daño que lo que robaron”, resumió Jalife al describir lo ocurrido. De acuerdo con su testimonio, los responsables rompieron algunas puertas, violentaron una heladera y sacaron elementos de su interior. Además, esparcieron el contenido de un extintor de incendios y dejaron inscripciones sobre el piso, que había quedado cubierto de blanco por el material del matafuego.

La rectora indicó que la Policía trabaja en la investigación para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables. El episodio también tuvo consecuencias en la actividad cotidiana de la escuela. Mientras se aguardaba la realización de las pericias, el personal no podía retomar el trabajo con normalidad hasta que concluyeran las tareas correspondientes.

Jalife señaló que la situación generó incertidumbre y ansiedad entre los estudiantes y preocupación en las familias, algunas de las cuales se acercaron a retirar a los chicos.

Más allá del elemento robado, la rectora puso el foco en el impacto que provocaron los daños dentro de la institución y en la tranquilidad de la comunidad educativa.