Ciclistas monterizos compiten en la Vuelta al Valle en Catamarca

El ciclismo de Monteros dice presente en la Vuelta al Valle, en Catamarca, con el equipo Corroto Diagnóstico por Imágenes, que reúne a siete representantes de la ciudad. Los pedalistas participaron ayer de la presentación oficial junto a otros 30 equipos y desde este sábado comenzarán a competir en un recorrido total de 150 kilómetros, distribuidos en dos etapas.

La delegación monteriza está integrada por Tiago Olarte, Alfredo Olarte, Esteban Agüero, Franco Villagra, Carlos Soria, Víctor Fuentes y Marcelo Agüero.

Uno de los nombres destacados del equipo es Tiago Olarte, quien llega a la competencia luego de completar una temporada en Europa, más precisamente en Bélgica. Además, la prueba marcará el regreso a las competencias de su padre, Alfredo Olarte. El resto de los integrantes también buscará ser protagonista en una carrera que reúne a numerosos equipos y que se disputará en dos jornadas.

La primera etapa se correrá este sábado, con una distancia de 70 kilómetros. La largada está prevista para las 15.30, con salida y llegada en avenida Los Legisladores y la calle interna del Parque Adán Quiroga. El recorrido pasará por las avenidas Ramón Recalde, Los Misioneros, Presidente Castillo y Belgrano. El circuito tiene una extensión de 5.800 metros y comprenderá 14 vueltas.

La segunda etapa se disputará el domingo 18, desde las 8.30, con un recorrido de 80 kilómetros. La largada y llegada estarán ubicadas en el velódromo municipal, mientras que el trazado incluirá las avenidas Los Minerales, 15, 39, 12, 27, 2 y del Bicentenario. El circuito será de 7.500 metros y tendrá 11 vueltas.

Con siete representantes en competencia, el equipo Corroto Diagnóstico por Imágenes buscará dejar a Monteros en lo más alto de una nueva edición de la Vuelta al Valle.