martes 8 de septiembre de 2026
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26 Feb 2026 🔥 tendencia

Descargá aquí los nuevos horarios del Tesa

La empresa de transporte público Tesa anunció la actualización de sus horarios de circulación para días hábiles, sábados y domingos. El objetivo es mejorar la frecuencia y organización del servicio, brindando mayor previsibilidad a los usuarios que dependen diariamente de este medio de movilidad.

Los nuevos horarios ya están disponibles para consulta y descarga, lo que permitirá a los pasajeros planificar sus viajes con anticipación. Con la actualización de registran mayor frecuencia que los horarios de verano.

Es importante recordar que también se implementaron cambios en las paradas dentro del recorrido de la ciudad de Monteros: las unidades del Tesa solo se detendrán en las garitas habilitadas.

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