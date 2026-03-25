Detienen en Monteros a un sujeto con pedido de captura por robo agravado



Un hombre con pedido de captura por robo agravado fue detenido en Monteros durante un operativo policial. También fue aprehendido un joven por resistencia a la autoridad y se secuestró una motocicleta.

Un operativo de prevención realizado en la ciudad de Monteros permitió la detención de un hombre con pedido de captura vigente por causas de robo agravado, en un procedimiento llevado a cabo por la Unidad de Investigación Criminal y Delitos Complejos Oeste durante la madrugada de este miércoles.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:00, cuando efectivos que patrullaban la zona del B° 150 Viviendas identificaron a dos hombres que circulaban en una motocicleta. Al verificar sus datos en el sistema SIFCOP, se constató que uno de ellos, identificado como Lucas Edgardo "Negro" Gómez, de 45 años, domiciliado en Río Seco, contaba con un pedido de detención vigente en el marco de dos causas judiciales por robo agravado.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a la detención de Gómez, mientras que el acompañante, un joven de 24 años identificado como M.G.S fue aprehendido por intentar entorpecer el accionar policial, en el marco de una causa por atentado y resistencia a la autoridad.

Durante el procedimiento también se secuestró una motocicleta Honda CG 150 en la que se movilizaban los involucrados, la cual quedó en calidad de depósito a disposición de la Justicia.

Las actuaciones fueron puestas en conocimiento de las autoridades judiciales correspondientes del Centro Judicial Monteros, desde donde se dispuso que Gómez permanezca detenido mientras avanza la investigación, en tanto que Sosa quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana.

El operativo estuvo a cargo de los jefes de la UICyDCO, Oficial Ppal. Segundo Luis Almaraz y Oficial Ppal. Luciana Celeste Zelaya (1° y 2°) coordinado por la jefatura de la Unidad de Investigaciones y supervisado por autoridades de la Dirección General de Investigaciones, en el marco de tareas preventivas destinadas a combatir delitos contra la propiedad en la región.