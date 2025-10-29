Ñuñorco juega el partido decisivo por el ascenso a la Liga Tucumana el viernes

El Club Atlético Ñuñorco disputará ante Los Independientes la gran final por el ascenso a la Liga Tucumana. El partido se jugará el viernes 31 a las 16:30 en Tucumán Central. Expectativa total en Monteros.

El Club Atlético Ñuñorco se prepara para disputar el partido más importante del año, una verdadera final por el ascenso a la Liga Tucumana de Fútbol. El equipo monterizo enfrentará a Los Independientes este viernes 31 de octubre a las 16:30, en el estadio de Tucumán Central, en un duelo que definirá uno de los cuatro boletos a la máxima categoría del fútbol provincial.

La expectativa en Monteros es total. Luego de una temporada intensa y llena de esfuerzo, el conjunto dirigido por Florela Garcia llega a esta instancia con el respaldo de toda una ciudad que sueña con el regreso del “Tigre” al lugar que le corresponde por historia y tradición.

Desde la institución destacaron la importancia de contar con el apoyo de los hinchas en este partido decisivo. “Se juega la gran final por el ascenso y todo Monteros late con un solo corazón. Por eso pedimos que nos acompañen en esta jornada tan especial”, expresaron desde el club.

Ñuñorco buscará cerrar el año de la mejor manera, cumpliendo con el gran objetivo trazado desde el inicio de la temporada: volver a la élite del fútbol tucumano. El sueño está más vivo que nunca, y este viernes, los ojos de todo Monteros estarán puestos en Tucumán Central.