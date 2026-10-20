martes 20 de octubre de 2026
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20 Oct 2026

En 48 horas la temperatura estará cerca de los 30°C

Las marcas térmicas para hoy, seran las siguientes: 13° de mínima y 24° de máxima que podría llegar al mediodía.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que la temperatura va en aumento, aunque las amenazas por lluvias continúan y el frío no se irá definitivamente.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, seran las siguientes: 13° de mínima y 24° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 96%. El viento en calma y la visibilidad es de 10 km.

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