Un TESA chocó a un adolescente de 18 años que conducía una motocicleta esta mañana

Un joven de 18 años resultó herido este lunes por la mañana tras un choque entre una motocicleta y un colectivo de la empresa TESA, en la intersección de avenida San Martín y Laprida, en Famaillá.

El siniestro se registró alrededor de las 6.50. Por causas que se encuentran bajo investigación, un colectivo Mercedes-Benz, modelo Colocar, de color blanco, colisionó con una motocicleta Corven 110 negra.

Según los primeros reportes, el ómnibus era conducido por Miguel Fernando Navarro Ruiz, de 44 años, domiciliado en San Miguel de Tucumán. En tanto, la motocicleta era guiada por Luciano Sebastián Serrano, de 18 años, con domicilio en el barrio Tres Marías de Famaillá.

Tras el impacto, Serrano fue trasladado al hospital público de la ciudad, donde recibió atención médica. El diagnóstico inicial indicó que presentaba un traumatismo encéfalo craneano (TEC), con pérdida de conocimiento recuperada. Debido a su cuadro, se dispuso su traslado al Sanatorio Norte para una mejor atención.

La causa fue caratulada como lesiones culposas y quedó bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad del Centro Judicial Monteros.