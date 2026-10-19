lunes 19 de octubre de 2026
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1540Blue: $1555Bolsa: $1540.2CCL: $1624.9Mayorista: $1523Cripto: $1623.77Tarjeta: $2002
19 Oct 2026

Concepción: aprehenden a un hombre tras una denuncia por violencia de género

Un hombre de 26 años fue aprehendido por personal de la Patrulla Motorizada de Concepción luego de ser sorprendido presuntamente agrediendo a una mujer en la vía pública.

El procedimiento se llevó a cabo tras una alerta recibida a través del sistema de emergencias 911, que informaba sobre una situación de violencia en la intersección de calle Shipton y pasaje Córdoba, en la ciudad de Concepción.

Según fuentes policiales, los efectivos acudieron de inmediato al lugar y procedieron a la aprehensión del sospechoso, quien posteriormente fue trasladado a la Comisaría de Concepción en el marco de una causa por lesiones en contexto de violencia de género.

La víctima, una mujer de 29 años, recibió asistencia en el lugar y luego fue trasladada en ambulancia al hospital local para su atención médica y evaluación de las lesiones sufridas.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Integridad Sexual y Género I, que interviene en las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho y determinar las medidas judiciales a adoptar.

Desde las fuerzas de seguridad destacaron la importancia de la denuncia temprana y de la intervención rápida ante situaciones de violencia, recordando a la comunidad la disponibilidad de los canales de emergencia para solicitar ayuda.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

Concepción: aprehenden a un hombre tras una denuncia por violencia de género

Monteros impulsa la formación docente con un Congreso de Educación y Ciudadanía Digital

Monteros se prepara para la Expo Carreras 2026

Transporte Aconquija: desde el 19 de octubre los boletos se abonarán únicamente con tarjetas o QR

Sube la temperatura, pero no guardés la ropa de abrigo, ni el paraguas

El Tuqui 10 quedó vacante y el pozo superará los $131 millones