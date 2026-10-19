Tucuman fortalece la infraestructura y los recursos para la fuerza policial

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este lunes un acto protocolar en la Jefatura de Policía de Tucumán, en el marco de una serie de acciones orientadas a fortalecer la formación profesional, las condiciones de capacitación y la capacidad operativa de la fuerza de seguridad provincial.

Durante la jornada, se inauguraron dos aulas de la Escuela de Suboficiales y Agentes “Agente Juan José Vides”, completamente equipadas para el desarrollo de actividades académicas y de formación. Además, las autoridades recorrieron la obra en construcción del Salón de Usos Múltiples (SUM), que presenta un avance del 80% y permitirá ampliar los espacios destinados a las actividades institucionales y educativas.

En el mismo acto, se concretó la entrega de una unidad Mercedes-Benz Atego 1732, equipada con caja automática de 12 marchas y una jaula especialmente acondicionada para el traslado de equinos, destinada a la Dirección de Caballería y Canes.

Estuvieron presentes el vicegobernador, Miguel Acevedo; el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el jefe y subjefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau y Roque Yñigo; los legisladores Maia Martinez y Gerónimo Vargas Aignasse; el vicepresidente primero de la Legislatura, Aldo Salomón; la intendenta de Alderetes, Graciela Gutiérrez; la directora de la Escuela de Policía, Gabriela Torres; el secretario de Producción, Eduardo Castro; el administrador General del Ente de Infraestructura Comunitaria, Armando Cortalezzi.

Durante la actividad, el Primer Mandatario destacó la importancia de mejorar la infraestructura policial y centralizar las actividades de formación y capacitación en la Jefatura. “Siempre que vinimos hemos venido a realizar algo, construir algo o a traer algún tipo de equipamiento que le permita a la Policía poder prestar con mayor eficiencia y eficacia los servicios que de acá se le imparten”, expresó.

En ese sentido, explicó que las dos aulas inauguradas permitirán capacitar a oficiales y suboficiales en la propia sede policial, sin necesidad de trasladarse a otros establecimientos. Los espacios se encuentran totalmente equipados para el desarrollo de actividades académicas y de formación profesional.

Del mismo modo, remarcó: “Estamos ya a punto de finalizar un salón de usos múltiples, donde también se van a realizar diferentes actividades que tengan que ver con el profesionalismo de los integrantes de nuestra fuerza policial, algo para lo que también antes teníamos que salir a otros lugares o había que alquilar un salón”.

El gobernador sostuvo que las intervenciones edilicias forman parte de una política orientada a mejorar los espacios de trabajo y formación de la institución. En ese marco, precisó que se proyecta avanzar en la centralización de las actividades policiales en la Jefatura, con un desarrollo edilicio que comprende aproximadamente 3.000 metros cuadrados cubiertos.

Además, resaltó que las obras se ejecutan con mano de obra del propio personal policial especializado en mantenimiento edilicio. “Todas estas obras las hacemos con la mano de obra del personal policial que se ha especializado en eso”, afirmó.

Renovación del equipamiento para Caballería y Canes

Otro de los ejes centrales de la jornada fue la incorporación de una nueva unidad Mercedes-Benz Atego 1732, con caja automática de 12 marchas y una jaula completamente equipada para el traslado de equinos, destinada a la Dirección de Caballería y Canes.

Jaldo destacó que el vehículo reemplaza a un camión que tenía 25 años de antigüedad y que había cumplido su vida útil. La nueva unidad permitirá mejorar las condiciones de traslado de los caballos utilizados por la división en las distintas misiones y operativos que se desarrollan en la provincia.

“Hoy estamos incorporando un camión Mercedes-Benz nuevo con una jaula nueva, es decir, todo un equipo nuevo, cero kilómetro, y reemplazando aquel que tenía 25 años de edad”, manifestó el mandatario, quien remarcó que la incorporación contribuirá a fortalecer las tareas de la unidad.

También vinculó esta renovación con la prevención de siniestros viales provocados por la presencia de animales sueltos en las rutas. Explicó que contar con un vehículo en condiciones permitirá mejorar la capacidad de respuesta para trasladar equinos y retirar animales de la vía pública.

“Hoy no hay duda de que este camión también es sinónimo de salvar vidas. Cada vez que podamos sacar animales de la ruta, no hay duda de que estamos salvando vidas”, sostuvo Jaldo, al advertir sobre los graves accidentes que pueden ocasionar los animales sueltos y la responsabilidad de sus propietarios.

Elementos de protección para los efectivos

En el marco de la actividad, también se entregaron elementos destinados a mejorar las condiciones de trabajo del personal policial, entre ellos botas, capas impermeables para protegerse de la lluvia, bicicletas y equipamiento de protección.

El gobernador destacó especialmente la entrega de aproximadamente 1.000 pares de botas y de capas para los efectivos, y señaló que estas incorporaciones forman parte de un proceso progresivo de fortalecimiento de los recursos de la fuerza.

“De a poquito vamos avanzando, vamos equipando, y en estos tres años no hay duda de que hay un antes y un después en la Policía de la provincia de Tucumán”, expresó.

Mejoras que alcanzan a las dependencias del interior

Durante sus declaraciones, Jaldo también hizo referencia a la necesidad de continuar con las mejoras edilicias en las comisarías de toda la provincia, especialmente en aquellas que presentan mayores dificultades de infraestructura.

El mandatario consideró que la Jefatura constituye un espacio central para la familia policial, pero remarcó que las intervenciones deben extenderse al resto de las dependencias para garantizar condiciones adecuadas tanto para los efectivos como para los ciudadanos que concurren a realizar trámites.

“Hay muchas comisarías en el interior que hemos mejorado, pero hay otras que están dejando mucho que desear. Hay comisarías que realmente hoy no están prestando el rol que deben prestar por sus condiciones edilicias”, reconoció.

En ese sentido, señaló que el objetivo es continuar recuperando los edificios policiales para que puedan cumplir correctamente con sus funciones y ofrecer espacios apropiados para la atención de la comunidad y el trabajo cotidiano de los agentes.

“Hay muchos años de deterioro y no vamos a mirar para atrás, hay que mirar para adelante. En una palabra, hay que arreglarlas para que realmente presten el servicio, y tanto la sociedad tenga una comisaría bastante cómoda para ir a hacer los trámites que consideren necesarios, como que el policía también tenga mínimamente las comodidades para prestar el servicio dentro de ese edificio”, concluyó.

El vicegobernador Miguel Acevedo valoró las mejoras y destacó la continuidad de las políticas de seguridad impulsadas por el Gobierno provincial. “Paso a paso vimos cómo la Policía fue incorporando efectivos, luego dotándose de elementos de seguridad y tecnológicos, y ahora tenemos que ir por otra etapa, que es la infraestructura”, afirmó.

Acevedo remarcó que las dos nuevas aulas tendrán capacidad para albergar a un total de 100 personas y permitirán ampliar las instancias de capacitación dentro de la fuerza. Asimismo, señaló que “así como a la Policía se la exige, porque deben ser de los servidores públicos que más exigencia tienen, deben contar con los elementos, los recursos y las instalaciones adecuadas para poder brindar ese servicio”. Por último, agradeció a la familia policial y felicitó a las autoridades por los trabajos realizados.

A su turno el ministro de Seguridad remarcó que mejoramiento de edificios y garantizó que "se seguirá capacitando". "Vamos a la par del plan de seguridad que marcó el gobernador, compartiendolo a nivel nacional, ya que seguimos trabajando con las otras provincias y con Nación en cuanto a la capacitación de las fuerzas de seguridad y compartiendo estas capacitaciones", afirmó.

"Tucumán hoy ha sido destacado entre las provincias que aportó mayor cantidad de capacitación a nivel nacional e internacional en todo en todo el país, por lo cual también aportó capacitadores", dijo y aseguró: "la capacitación es uno de los pilares de esta de esta política de seguridad, que seguimos avanzando, tanto para el personal policial como para el personal penitenciario, ya que una política de seguridad no puede existir sin una política carcelaria".

En ese sentido, Aguero Gamboa dijo que el año que viene se va a buscar que estemos ante una capacitación a nivel terciario para los suboficiales y un nivel universitario para los oficiales. "Eso nos va a permitir que aquellos oficiales y suboficiales que necesiten trasladarse a vivir en otra provincia puedan continuar desempeñando su tarea en otra provincia, siempre y cuando, su legajo esté esté intachable".

Girvau destacó las obras y anticipó nuevas incorporaciones

Por su parte, Girvau destacó los avances en infraestructura y equipamiento vehicular de la fuerza. Además, informó que se encuentra avanzado en el Tribunal de Cuentas un expediente para la adquisición de dos vehículos destinados a las infanterías y dos unidades tipo trafic para la Escuela de Policía.

“Estas cosas dignifican la labor policial y la de la gente que va a venir acá a la Escuela de Suboficiales”, expresó. También felicitó a los efectivos por su sentido de pertenencia y vocación de servicio, y destacó los trabajos de recuperación de espacios que anteriormente estaban abandonados.