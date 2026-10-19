Encontraron una imagen de la Virgen del Valle abandonada junto a un árbol en Aguilares

Una imagen de la Virgen del Valle fue encontrada este lunes 19 junto al tronco de un árbol, a pocos metros del camino que conecta el barrio Belgrano con Santa Bárbara, en la ciudad de Aguilares.

El hallazgo fue realizado por una persona que transitaba por la zona durante el mediodía y advirtió la presencia de la escultura entre la vegetación, en una ubicación que llamó su atención.

Quien encontró la figura compartió fotografías de la escena y señaló que desconoce cómo llegó hasta ese lugar. Por el momento, no hay información que permita establecer si fue trasladada allí por algún motivo particular.

Entre las posibilidades planteadas, no se descarta que la imagen haya sido sustraída de una vivienda o un templo y posteriormente abandonada. Sin embargo, hasta el momento no existen datos ni registros que confirmen esa hipótesis.

La persona que realizó el hallazgo decidió no mover la escultura y dejarla en el mismo sitio donde la encontró.

Ahora, se busca difundir lo ocurrido para determinar si la imagen pertenece a alguna familia, capilla o comunidad religiosa que pueda reconocerla y aportar información sobre su procedencia.