Provincia trabaja para garantizar el transporte para los trabajadores rurales temporarios

El gobernador Osvaldo Jaldo se reunió este lunes con el referente de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Germán Ferrari, para abordar la necesidad de garantizar micros gratuitos para los trabajadores golondrina que se trasladan a otras provincias en busca de oportunidades laborales durante la temporada de raleo.

Tras el encuentro, Ferrari agradeció públicamente al mandatario provincial por recibir su planteo y destacó su compromiso de avanzar en una solución durante las próximas semanas, con el objetivo de que los trabajadores nucleados en UATRE cuenten con el transporte necesario para trasladarse a sus destinos laborales.

“Por suerte, el gobernador se hizo eco de mi petición y quedó comprometido en solucionar esta cuestión que es tan importante, ya que son casi 20.000 trabajadores que migran a provincias como Río Negro, Mendoza y Neuquén”, expresó el dirigente gremial.

Ferrari explicó que la primera etapa del raleo comienza hacia fines de octubre, mientras que otras oportunidades laborales se presentan durante diciembre y enero. En ese sentido, remarcó la importancia de contar con una respuesta en tiempo oportuno para facilitar el traslado de los trabajadores.

Asimismo, señaló que la finalización de la actividad citrícola dejó a unos 35.000 trabajadores temporarios sin su fuente de empleo, por lo que el inicio de la temporada en otras provincias representa una alternativa fundamental para sostener los ingresos de numerosos hogares.

“Esto viene a dar oxígeno a tantas familias rurales para que puedan viajar y asegurar el ingreso para el sustento de su familia”, sostuvo Ferrari.