Tucumán tendrá un respiro de las lluvias, pero el sábado podría llegar un frente frío con tormentas

Después de varios días de cielos nublados y lluvias, el tiempo comenzará a mostrar algunas mejoras en Tucumán. Según explicó el meteorólogo Cristofer Brito, el bloqueo atmosférico que mantiene estas condiciones empezará a perder fuerza y permitirá que el sol aparezca con mayor frecuencia durante la semana.

Sin embargo, el especialista pidió no confiarse ante esta mejora, ya que la inestabilidad volverá a ganar terreno hacia el fin de semana.

El miércoles será la jornada más favorable, con probabilidades de lluvia prácticamente nulas. Se espera cielo parcialmente cubierto, momentos de sol entre las nubes y una temperatura máxima de 27 grados.

El jueves, en cambio, aumentará la nubosidad y regresará la humedad. Brito anticipó una jornada con tiempo inestable y una máxima de 25 grados.

El viernes y el sábado volverá la inestabilidad

Las condiciones comenzarán a complicarse nuevamente el viernes, cuando podrían registrarse precipitaciones aisladas. Para ese día, la máxima prevista será de 23 grados.

El escenario podría cambiar durante la madrugada del sábado con la llegada de un frente frío que podría provocar chaparrones y tormentas sobre Tucumán. Por el momento, los fenómenos previstos serían moderados, aunque el meteorólogo recomendó prestar atención a las alertas que pueda emitir el Servicio Meteorológico Nacional.

Tras el ingreso del frente frío, se espera un descenso de las temperaturas durante el resto del sábado y también el domingo.

La próxima semana podría traer más sol

Brito explicó que el frente frío previsto para el sábado también podría modificar la circulación atmosférica al desplazar el bloqueo que se encuentra frente a la Patagonia.

Ese cambio favorecería condiciones más estables para la semana siguiente, con más presencia de sol y menos precipitaciones en Tucumán.

Además, el especialista señaló que todavía no se espera la llegada del calor intenso a la provincia.

De esta manera, el pronóstico anticipa una mejora pasajera a mitad de semana, un nuevo período de inestabilidad hacia el viernes y el sábado, y la posibilidad de condiciones más favorables a partir de la próxima semana.