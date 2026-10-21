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21 Oct 2026

Monteros invita a participar de una nueva jornada de EcoCanje en Plaza Bernabé Aráoz

La propuesta invita a los vecinos a acercar residuos reciclables y secos, como papel, cartón, plástico, vidrio y metales, para su correcta disposición y reciclado.

Con el objetivo de promover el cuidado del ambiente y fomentar hábitos sustentables en la comunidad, la Municipalidad de Monteros realizará una nueva edición del programa EcoCanje el próximo viernes 23 de octubre, de 16:00 a 20:00 horas, en la Plaza Bernabé Aráoz.

La propuesta invita a los vecinos a acercar residuos reciclables y secos, como papel, cartón, plástico, vidrio y metales, para su correcta disposición y reciclado.

Como incentivo a la participación, quienes entreguen sus materiales podrán acceder a distintos obsequios. Según informó la organización, a partir de 20 unidades reciclables los participantes podrán recibir premios como llaveros, vasos, bolsas ecológicas, plantines, macetas, estantes y otros artículos.

La iniciativa forma parte de las acciones de educación ambiental que buscan fortalecer la separación de residuos en origen y concientizar sobre la importancia del reciclaje para reducir el impacto ambiental.

Desde la Dirección de Medio Ambiente recordaron que la actividad está abierta a toda la comunidad y destacaron que cada material recuperado representa un aporte concreto a la construcción de una ciudad más limpia y sustentable.

Cabe señalar que la jornada se suspenderá en caso de lluvia.

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