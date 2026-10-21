Trabajadores de la recolección heridos por vidrios sueltos en las bolsas de residuos

Desde el servicio de recolección de residuos de Monteros solicitaron la colaboración de los vecinos para desechar correctamente los elementos cortantes, especialmente los vidrios rotos, luego de que varios trabajadores sufrieran lesiones durante las tareas de recolección y clasificación de residuos en los últimos meses.

El pedido surgió a raíz de situaciones registradas durante el manejo de bolsas de residuos domiciliarios que contenían fragmentos de vidrio sin la debida identificación o protección, lo que representa un riesgo para quienes trabajan diariamente en la recolección. Esta mañana, uno de los trabajadores resultó con heridas al manipular una bolsa de residuo que contenia una botella rota en el barrio 105 Viviendas.

Semanas, otros recolectores sufrieron heridas cortantes en los barrios Omodeo y 100 Viviendas por los mismos hechos.

Ante esta situación, se recomienda que los vidrios rotos sean colocados en envases resistentes o envueltos de manera segura antes de ser descartados. Además, se solicita identificar la bolsa o recipiente con una leyenda visible como “Vidrio roto” para alertar al personal que manipula los residuos.

Los trabajadores destacaron que una acción simple por parte de los vecinos puede evitar accidentes y contribuir a mejorar las condiciones de seguridad durante las tareas de recolección.

Desde el área responsable recordaron que la correcta separación y disposición de los residuos no solo favorece el cuidado del ambiente, sino también la salud y la integridad física de quienes desempeñan esta importante labor para la comunidad.