jueves 22 de octubre de 2026
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22 Oct 2026

Este jueves será la jornada más calurosa de la semana, entre nubes

Las marcas térmicas para hoy, seran las siguientes: 17° de mínima y 29° de máxima.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que a pensar de las jornadas con temperaturas templadas y cálidas, el cielo permanecerá cubierto de nubes. Y las lluvias seguirán presentes en los próximos días.

Hyo en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, seran las siguientes: 17° de mínima y 29° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 88%. El viento llegará del noroeste a 8 km/h y la visibilidad es de 9 km

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