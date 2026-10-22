Este jueves será la jornada más calurosa de la semana, entre nubes

El Servicio Meteorológico Nacional informa que a pensar de las jornadas con temperaturas templadas y cálidas, el cielo permanecerá cubierto de nubes. Y las lluvias seguirán presentes en los próximos días.

Hyo en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, seran las siguientes: 17° de mínima y 29° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 88%. El viento llegará del noroeste a 8 km/h y la visibilidad es de 9 km