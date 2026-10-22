Recolectores heridos: la responsabilidad de vecinos y municipalidad

La publicación realizada por Monterizos el pasado 21 de octubre, donde se informaba sobre las lesiones sufridas por recolectores al manipular bolsas con vidrios rotos, generó repercusión entre los lectores y abrió un debate que va más allá de un accidente puntual: ¿de quién es la responsabilidad en el manejo de los residuos?

La respuesta parece ser clara: la responsabilidad es compartida.

El hecho que motivó la nota ocurrió en el barrio 105 Viviendas, donde un trabajador resultó herido al levantar una bolsa que contenía una botella rota. Semanas antes, situaciones similares se habían registrado en los barrios Omodeo y 100 Viviendas.

La preocupación de los vecinos no tardó en hacerse sentir. Muchos coincidieron en la necesidad de tomar conciencia sobre cómo se descartan elementos peligrosos.

"Que le den unos buenos guantes de cuero", comentó Walter Sebastián Suárez, poniendo el foco en la protección de los trabajadores.

Por su parte, Alex Dufour señaló: "Pongan en una caja o en una botella de plástico cerrada con cinta. Si pueden dejar un cartel de que hay vidrio roto, mejor. Sean empáticos con los trabajadores. Sentido común".

Otros lectores remarcaron la importancia de reconocer la labor que realizan diariamente los recolectores. Víctor Hugo Alderete expresó: "Valoremos el trabajo más importante y cuidando las vidas de aquellos que con tanta buena voluntad corren todos los días atrás del camión recolector".

Sin embargo, el debate también dejó en evidencia otra preocupación recurrente: la limpieza de la ciudad. Algunos vecinos consideraron que la concientización debe ir acompañada de mejores prácticas de gestión y mantenimiento de los espacios públicos.

"Me parece perfecto que la gente concientice en cómo desechar los residuos, pero también debemos exigir más limpieza para nuestra ciudad", escribió María Ceballos.

La responsabilidad de cada actor

El manejo adecuado de los residuos requiere el compromiso de todos los sectores involucrados.

Los vecinos tienen la responsabilidad de separar correctamente los residuos, identificar materiales peligrosos y descartar vidrios, latas cortantes o elementos punzantes de manera segura. Una botella rota dentro de una bolsa común puede convertirse en una trampa para quien la manipule.

La Municipalidad, por su parte, tiene la responsabilidad de sostener campañas permanentes de educación ambiental, promover la separación en origen, garantizar servicios eficientes de recolección y dotar a los trabajadores de los elementos de protección necesarios para desarrollar sus tareas con seguridad.

Los recolectores cumplen un rol esencial en el sistema de higiene urbana. Aunque cuentan con protocolos de trabajo y equipamiento de seguridad, están expuestos diariamente a riesgos que muchas veces podrían evitarse con simples acciones de concientización ciudadana.

Un pequeño gesto puede evitar una lesión

Entre las propuestas aportadas por los lectores surgieron recomendaciones sencillas y prácticas: colocar los vidrios rotos dentro de una caja, introducirlos en una botella plástica cerrada, envolverlos adecuadamente o identificar claramente la bolsa con la leyenda "Vidrio roto".

Son medidas simples que pueden marcar una gran diferencia y ser el resultado del compromiso colectivo de una comunidad que entiende que cada residuo mal descartado puede transformarse en un riesgo para otra persona. Pero también, detrás de cada calle limpia, hay una responsabilidad que pertenece a todos, eso incluye a: niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores.