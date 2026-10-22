Dolor en el sur tucumano por la muerte de Eddy Ferreyra, reconocido periodista y locutor

Concepción atraviesa horas de tristeza por el fallecimiento de Eddy Ferreyra, periodista, locutor y animador de eventos que supo ganarse el afecto de quienes compartieron con él distintas etapas de su vida profesional y personal.

La noticia generó pesar entre colegas, compañeros de trabajo, amigos y seres queridos, que hoy lo recuerdan por su buena onda, su cercanía y la predisposición que demostraba en cada jornada.

Ferreyra desarrolló su trayectoria en el ámbito de la comunicación, donde se desempeñó como periodista y locutor. También participó como animador en diferentes eventos, una actividad que le permitió estar presente en numerosos encuentros y espacios de la vida social de Concepción.

Quienes tuvieron la oportunidad de trabajar a su lado destacan especialmente su compañerismo y su manera de acompañar a los demás, cualidades que hoy aparecen entre los recuerdos más sentidos de quienes lamentan su partida.

“Se nos fue un amigo y un compañero”, expresaron con tristeza, en una frase que refleja el dolor de quienes compartieron con él experiencias laborales y momentos de amistad.

Más allá de su recorrido profesional, Eddy Ferreyra deja el recuerdo de una persona apreciada por sus colegas y amigos, que hoy despiden con afecto a un comunicador que formó parte de la vida cotidiana de Concepción.