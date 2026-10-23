Incineraron más de 230 kilos de cocaína secuestrados en 19 causas por narcotráfico en Tucumán

Más de 230 kilos de cocaína fueron incinerados en un operativo realizado en una planta de tratamiento de residuos de San Miguel de Tucumán. Los estupefacientes habían sido secuestrados en distintas causas judiciales vinculadas al narcotráfico.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional, pertenecientes al Escuadrón 59 de Santiago del Estero, con la colaboración de unidades especializadas. La destrucción de las sustancias fue ordenada por el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero.

El cargamento fue trasladado desde la sede de la fuerza de seguridad hasta el establecimiento donde se llevó adelante la incineración.

Según informó oficialmente Gendarmería Nacional, las pericias confirmaron que se destruyeron 230 kilos y 55 gramos de cocaína, además de 16 gramos de marihuana.

La droga correspondía a un total de 19 expedientes judiciales relacionados con diferentes investigaciones.

Desde la fuerza indicaron que el procedimiento se desarrolló sin irregularidades y que se conservaron las muestras necesarias para continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.