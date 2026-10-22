Encontraron en Simoca al joven de León Rougès que era buscado por su familia

La Policía Municipal de Simoca informó que este jueves que logró localizar a Alan Federico Arriola, un joven mayor de edad oriundo de León Rougès, cuyo paradero era desconocido por su familia desde el pasado fin de semana.

Según el comunicado oficial, la intervención se inició luego de que el personal tomara conocimiento, a través de las redes sociales, de la búsqueda del joven, quien había visitado Simoca para asistir al Festival Nacional del Sulky.

Ante esta situación, se impartieron instrucciones al personal del Centro de Monitoreo y de la Policía Municipal para colaborar con las tareas de búsqueda.

Como resultado del operativo, el patrullero municipal integrado por los agentes Leandro Serrano, Enzo Córdoba y Pamela Gerez localizó a Arriola en inmediaciones del Complejo Deportivo General San Martín.

Desde la fuerza también destacaron el aporte de información realizado por la agente municipal Roxana Beltrán, que contribuyó a la intervención.

Posteriormente, el joven fue trasladado a la Comisaría de Simoca para las actuaciones correspondientes, según informó Rubén Albornoz, director de la Policía Municipal de esa ciudad.