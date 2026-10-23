viernes 23 de octubre de 2026
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23 Oct 2026

El sol se despidió y las lluvias se quedan todo el fin de semana

Las marcas térmicas para hoy, seran las siguientes: 20° de mínima y 24° de máxima.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que los próximos días las jornadas estarán lluviosas y con cielo cubierto. En cuanto a las temperaturas, no superarán los 23°C y la humedad permanecerá elevada, próximas al 100%.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, seran las siguientes: 20° de mínima y 24° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 89%. El viento llegará del sur a 6 km/h y la visibilidad es de 9 km.

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