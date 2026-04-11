El “Pulga“ Rodríguez y la “Foca“ López lideran el ataque de Ñuñorco en la Liga Tucumana

El regreso de Ñuñorco a Primera A tiene como protagonistas a Luis Miguel "Pulga" Rodríguez y Carlos “Foca” López, una dupla ofensiva que ilusiona a Monteros en el inicio del torneo.

Ñuñorco se prepara para vivir una jornada histórica. Después de tres años de ausencia, el “Tigre Tucumano" volverá a competir en la máxima categoría del fútbol tucumano y lo hará con un condimento que eleva la expectativa al máximo: una delantera de lujo encabezada por el "Pulga" y la "Foca".

El debut será este domingo desde las 17:00 en el estadio Jorge Abel Marteau, donde enfrentará a Santa Rosa en un partido que promete tribunas colmadas y un clima cargado de emoción. No es un regreso más: es el cierre de un largo camino en el ascenso y el inicio de una nueva etapa para el club. La institución confirmó ayer el precio de las entradas que estarán a la venta desde mañana a la mañana en las boleterias del club.

El gran atractivo estará en el frente de ataque. A los 41 años, el “Pulga” Rodríguez vuelve a ponerse la camiseta del club que lo vio dar sus primeros pasos, en lo que podría ser uno de los últimos capítulos de su carrera. Su presencia no solo aporta jerarquía dentro de la cancha, sino también un peso simbólico enorme para el fútbol tucumano, donde su nombre está ligado a goles, títulos y momentos inolvidables.

A su lado estará Carlos “Foca” López, un delantero de extensa trayectoria que pasó por 26 clubes y que llega para potenciar el poder ofensivo del equipo dirigido por Floreal García. La combinación entre la experiencia del “Pulga” y la capacidad goleadora de López genera una sociedad que, en la previa, aparece como una de las más atractivas del torneo.

“Es un honor jugar al lado de uno de los mejores futbolistas que dio Tucumán. Suma talento y experiencia, enseña con el ejemplo y eleva el nivel del equipo”, destacó López, reflejando el impacto que genera compartir plantel con una figura de la talla de Rodríguez.

El Apertura 2026 no será un torneo más para el fútbol tucumano. La vuelta de ídolos, el peso de las historias y el fervor de los hinchas convierten cada fecha en un espectáculo. Y en ese escenario, Ñuñorco arranca con una carta fuerte: una delantera que invita a ilusionarse desde el primer minuto.