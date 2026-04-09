Cuenta regresiva en Monteros: Ñuñorco vuelve a Primera A con el “Pulga” Rodríguez como gran atracción

Después de un largo camino, Ñuñorco vuelve a la elite del fútbol tucumano con un refuerzo que enciende la ilusión de todo Monteros.

La espera llegó a su fin y la ilusión vuelve a latir fuerte en Monteros. El Club Atlético Ñuñorco se prepara para su regreso a la Primera A del fútbol tucumano, en un debut que promete ser una verdadera fiesta.

El próximo domingo 12 de abril se cumplirán exactamente 1.287 días desde la última presentación del “Tigre Tucumano” en la máxima categoría (El empate Unión Aconquija y La Providencia había setenciado lo más temido). Fueron más de tres años atravesando canchas difíciles y escenarios adversos, en un camino largo que ahora encuentra su recompensa.

El equipo dirigido por Floreal García hará su estreno ante Club Santa Rosa por la primera fecha del torneo Anual “Martín Macheta Robles”, en un duelo que marcará el inicio de una nueva etapa para la institución.

Pero sin dudas, todas las miradas estarán puestas en Luis Miguel Rodríguez. El “Pulga”, uno de los máximos ídolos del fútbol tucumano, revolucionó el ámbito local con su llegada y se convirtió en el gran símbolo de este nuevo Ñuñorco que sueña en grande.

En los últimos meses, la “Banda Roja” logró trascender el plano provincial gracias al impacto del Pulga, que no solo eleva el nivel futbolístico del equipo, sino que también potencia la expectativa de los hinchas.

La cita está marcada y el clima ya se empieza a sentir en las calles. Los simpatizantes preparan un recibimiento a la altura del momento, con la esperanza de que este regreso a Primera sea el inicio de una temporada inolvidable.