Ñuñorco confirmó los precios de entradas para el debut en Primera A ante Santa Rosa

Con la ilusión del regreso a Primera y el Pulga en cancha, Ñuñorco ya puso en venta las entradas para un domingo que promete ser una fiesta.

Desde la institución se dio a conocer los precios de las entradas para el esperado partido de este domingo 12 de abril, cuando reciba a Club Santa Rosa por el torneo Anual del fútbol tucumano.

El encuentro se disputará desde las 17 horas en el estadio “Jorge Abel Marteau”, en Monteros, en lo que marcará el regreso del “Tigre Tucumano” a la Primera A y ante su gente.

Desde la institución informaron los siguientes valores:

Entrada general: $10.000

Socios: $7.000

Jubilados y menores: $7.000

Platea: $12.000

El club se prepara para vivir una jornada especial, con una gran expectativa por parte de los hinchas que acompañarán este nuevo comienzo en la máxima categoría.

El debut de Ñuñorco no solo representa el regreso deportivo, sino también un momento de fuerte conexión con su público, que ya se organiza para colmar las tribunas y acompañar al equipo en este inicio de temporada.