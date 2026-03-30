El regreso del “Pulga” Rodríguez a Ñuñorco: emoción, identidad y una historia que vuelve a empezar



Luis Miguel “Pulga” Rodríguez regresó a Ñuñorco en Monteros y fue presentado en un amistoso ante Jorge Newbery. El histórico delantero vuelve al club donde inició su carrera.

La tarde del domingo en Monteros tuvo algo distinto. No fue un partido más. Fue emoción, memoria y pertenencia. Fue el regreso de un hijo al lugar donde todo comenzó.

A los 41 años, Luis Miguel Rodríguez volvió a ponerse la camiseta de Club Atlético Ñuñorco. El mismo club donde dio sus primeros pasos, cuando apenas era un niño que soñaba con una pelota, formado en la escuelita del “Tigre” bajo la guía del profesor Hugo Juárez.

Pasaron tres décadas. Pasaron goles, títulos y ovaciones en distintas canchas del país. Pero hay lugares a los que siempre se vuelve. Y el “Pulguita” eligió regresar a casa para cerrar su historia como empezó: con la camiseta de Ñuñorco y el corazón lleno.

El estadio Jorge Abel Marteau fue escenario de una jornada especial. Las tribunas acompañaron en gran número, entendiendo que no se trataba solo de un amistoso ante Jorge Newbery, sino de un momento cargado de significado para el fútbol tucumano.

Cada intervención de Rodríguez fue celebrada. Cada movimiento, seguido con admiración. Porque no se trata solo de fútbol: se trata de identidad, de raíces, de pertenencia.

El equipo dirigido por Floreal García comienza a ilusionarse. Tras el ascenso conseguido a fines de 2025, Ñuñorco vuelve a la máxima categoría con expectativas renovadas. Con cuatro estrellas en su escudo, el club buscará ser protagonista en el Torneo Anual que comenzará el próximo 12 de abril.

Pero más allá de refuerzos y objetivos deportivos, hay algo que ya se consolidó: el vínculo con su gente. El regreso del “Pulga” no es solo una incorporación. Es un símbolo viviente.