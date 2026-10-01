El folclore tucumano está de luto. Este 1 de octubre falleció a los 50 años César David Pinasco, conocido por todos como “El Indio”, una figura vinculada durante años a los escenarios y, especialmente, al Monteros de la Patria.

Pinasco era uno de los animadores del festival mayor de Monteros y este año ya tenía confirmada nuevamente su participación en la edición número 61 de la tradicional fiesta folklórica. El folclorista falleció esta mañana, cerca de las 7:00 en un sanatorio monterizo.

Sus restos serán velados en el kilómetro 12, Las Mesadas, donde familiares, amigos y conocidos podrán acompañar a sus seres queridos y despedirlo.

Según contaron fuentes cercanas al artista a MONTERIZOS, “El Indio” había pedido que su participación fuera en un horario temprano debido a sus problemas de salud. Desde la organización habían accedido a ese pedido.

Con su particular estilo y su manera de animar, Pinasco se había convertido en una presencia reconocida durante los amaneceres del festival, acompañando desde el escenario Antonio Acosta del Gimnasio Municipal las últimas horas de cada jornada.

Su voz, y esa forma tan particular de acompañar al público quedaron ligados a muchas noches y madrugadas del Monteros de la Patria.

Este año, a pocos días del inicio del festival, enluta al folclore tucumano y deja una ausencia en uno de los escenarios que durante tantos años lo tuvo como protagonista.

Hasta siempre, “Indio”.

