Ya se palpita el Monteros de la Patria: Serán tres noches inolvidables en el Gimnasio Municipal

“Se vienen las noches de Festival… y Monteros ya empieza a sentirlas”. Con esas palabras, el intendente Francisco “Panchito” Serra anticipó la llegada de una nueva edición del Monteros de la Patria, uno de los eventos culturales más tradicionales de la ciudad.

El jefe municipal presentó la 61° edición del Festival “Monteros de la Patria, Fortaleza del Folklore” junto al legislador provincial Francisco Serra, la secretaria de Educación, Cultura, Turismo y Deportes, Ing. Sara Amado, y el director de Cultura, Julio Paz.

La fiesta se desarrollará del 9 al 11 de octubre en el Gimnasio Municipal, que volverá a recibir durante tres noches a familias, amigos y público de distintos lugares, con música, coplas, pañuelos y canciones. La cartelera tendrá como principales figuras a Abel Pintos, Los Tekis, Sergio Galleguillo, Destino San Javier, Christian Herrera y Néstor Garnica, entre muchos otros artistas.

Uno de los puntos destacados por el intendente fue el valor de las entradas. Serra señaló que, aun en un momento económico difícil, el Municipio realizó un esfuerzo para mantener precios accesibles y populares y permitir que el festival continúe siendo una fiesta abierta a la comunidad. La entrada para cada noche tendrá un valor de $15.000, mientras que el abono por las tres noches costará $30.000.

“El Festival es parte de lo que somos”, expresó Serra, al destacar el encuentro entre familias y amigos, las canciones, el baile y la posibilidad de transmitir las tradiciones a las nuevas generaciones.

A su turno, el legislador Francisco "Pancho" Serra puso el foco en la participación de los artistas de la ciudad y de Tucumán. “Mi Linda Monteros se prepara para vivir una verdadera fiesta popular”, señaló.

En ese sentido, remarcó que el escenario mayor tendrá como protagonistas a artistas locales, entre músicos, ballets, solistas y cantores monterizos y tucumanos, quienes compartirán la programación junto a reconocidas figuras nacionales.

El Festival Mayor del Norte Argentino se prepara así para una nueva edición, con una cartelera que combinará grandes nombres del folklore nacional con el talento de los artistas de la región.