Se realizó un nuevo encuentro del Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia

Días pasados se realizó la sexta sesión ordinaria del Consejo Provincial de Niñez. El encuentro contó con la participación de la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Graciela Sare y funcionarias del área. También contó con la presencia del secretario de Derechos Humanos, Mario Racedo.

En la oportunidad se remarcó la importancia de este espacio para la planificación y articulación de políticas públicas eficaces destinadas a los grupos más sensibles, realizando en cada área un balance de la gestión durante el año que termina.

También estuvieron presentes las y los consejeros: Juliana Batalla, por Derechos Humanos y Justicia; Marcelo Montoya, por el Ministerio de Salud; Mónica Gonzales, por el Ministerio del Interior; y Andrea Lobo, por el Ministerio de Seguridad.

También estuvieron presentes la directora de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, Gilda Zurita y la subdirectora de Hogares e Institutos, Emilia Aranda.