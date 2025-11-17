Se realizó un nuevo encuentro del Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia
Se realizó un balance de lo realizado durante el año.
Días pasados se realizó la sexta sesión ordinaria del Consejo Provincial de Niñez. El encuentro contó con la participación de la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Graciela Sare y funcionarias del área. También contó con la presencia del secretario de Derechos Humanos, Mario Racedo.
En la oportunidad se remarcó la importancia de este espacio para la planificación y articulación de políticas públicas eficaces destinadas a los grupos más sensibles, realizando en cada área un balance de la gestión durante el año que termina.
También estuvieron presentes las y los consejeros: Juliana Batalla, por Derechos Humanos y Justicia; Marcelo Montoya, por el Ministerio de Salud; Mónica Gonzales, por el Ministerio del Interior; y Andrea Lobo, por el Ministerio de Seguridad.
También estuvieron presentes la directora de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, Gilda Zurita y la subdirectora de Hogares e Institutos, Emilia Aranda.