viernes 2 de octubre de 2026
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Monteros de la Patria

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2 Oct 2026

Estas son toda las actividades que podes hacer en Tucumán durante este fin de semana

Propuestas culturales, turísticas, gastronómicas, deportivas y recreativas se desplegarán del 25 al 27 de septiembre en distintos puntos de la provincia.

Tucumán se prepara para vivir un nuevo fin de semana con propuestas para recorrer, descubrir y disfrutar la provincia. Ferias, espectáculos, experiencias culturales, recorridos turísticos, actividades al aire libre y encuentros gastronómicos formarán parte de una agenda que reunirá opciones en San Miguel de Tucumán y distintas localidades del interior, invitando a tucumanos y visitantes a elegir entre múltiples alternativas durante los tres días.

VIERNES 02/10

  • Cierre del Mes del Turismo | San Miguel de Tucumán | 10:00 h | FET
  • Caminata Turística | San Miguel de Tucumán | 10:00 h | Crisóstomo y Congreso
  • Ruta de la Empanada | San Miguel de Tucumán | 12:00 h | Laprida 50
  • Taller de randa | San Miguel de Tucumán | 14:00 h | Museo Folclórico
  • Bus recordar | San Miguel de Tucumán | 19:00 h | Laprida 50
  • Visitas guiadas al Cementerio del Oeste | San Miguel de Tucumán | 10:00 y 20:00 h | Asunción 150
  • El tren es tuyo: mancha, tinta y memoria | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Museo Casa Ciudad
  • El primer Romanticismo | San Miguel de Tucumán | 21:30 h | Teatro Alberdi
  • Bye Bye, Profe | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Alberdi
  • Yoga | Yerba Buena | 19:00 h | Casa del Adulto Mayor

SÁBADO 03/10

  • Fiestas Patronales (Luciano Pereyra) | Burruyacú | Burruyacú
  • Elección de Reyes de la primavera | Bella Vista | Bella Vista
  • 40° Encuentro Nacional e Internacional de Folclore | El Cadillal | Predio Lago Feriantes
  • Granja educativa / Monteros | 15:00 a 18:00 h | Yonopongo
  • Salida a Cruz de Yampa | Raco | 07:00 h | Oficina Turística — Ruta 341, km 17
  • Gran Fiesta de la Ciudad | San Miguel de Tucumán | 16:00 h | Palacio de los Deportes
  • Bus Turístico Ciudadela | San Miguel de Tucumán | 16:00 h | Laprida 50
  • Luces de mi ciudad (Bus Turístico) | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Laprida 50
  • Torneo de Interclubes de Judo “Copa Alvear” | San Miguel de Tucumán | 09:00 h | Complejo Belgrano
  • Peña Orellana Lucca | San Miguel de Tucumán | 22:00 h | Club Floresta
  • Nocturna de duplas | San Miguel de Tucumán | 18:00 h | Estación Pacará
  • Recital Martín Rivas | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Rosita Ávila
  • La cena de los tontos | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Mercedes Sosa
  • Misa Criolla | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Alberdi
  • Mi Padre | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Alberdi
  • Jubilazo | Villa Nougués | 17:00 a 21:00 h | El Cultural
  • Feria de emprendedores | Santa Ana | 15:00 h | Playón de la terminal
  • Feria de Simoca | Simoca | 08:00 a 16:00 h | Predio Mercedes Sosa
  • 3° Torneo Nacional e Internacional del Asado a la Estaca | Tafí del Valle | 08:00 a 18:00 h | Complejo Democracia
  • Festival Nacional del Café | Tapia | 10:00 h | Complejo Polideportivo de Tapia
  • Yoga | Yerba Buena | 15:30 h | Jardín Botánico Horco Molle
  • Bici tour | Yerba Buena | 15:00 h | Oficina de Informes Turismo

DOMINGO 04/10

  • Banda municipal | Aguilares | 17:00 h | Paseo Vieja Estación
  • Tierra de encuentros (ENIF 2026) | Bella Vista | Bella Vista
  • XII Fiesta de las Agrupaciones Gauchas | Concepción | 09:00 h | Casa Quinta
  • Feria de artesanos y emprendedores | Concepción | 15:00 h | Plaza Haimes
  • Feria de artesanos y emprendedores | Famaillá | 16:00 h | Parque Temático Histórico
  • Bus Turístico (Cementerio del Oeste) | San Miguel de Tucumán | 16:00 h | Laprida 50
  • Feria Parque 9 de Julio | San Miguel de Tucumán | 16:00 a 22:00 h | Avenida Soldati al 300
  • Visitas guiadas al Cementerio del Oeste | San Miguel de Tucumán | 10:00 y 20:00 h | Asunción 150
  • Los Loros | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Rosita Ávila
  • Axel | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Teatro Mercedes Sosa
  • ¿Quiénes son, dónde están? | San Miguel de Tucumán | 18:00 h | Teatro Orestes Caviglia
  • Del aceite a la Cacerola | Simoca | 21:00 h | Casa de la Cultura
  • City Tour | Tafí Viejo | 16:00 h | 24 de Septiembre 484 (SMT)
  • Barrileteada 2026 - Un cielo de oportunidades | Tafí Viejo | Lomas de Tafí
  • IV Copa de Cervezas del NOA | Yerba Buena | Casa de la Cultura
  • TEDx YB | Yerba Buena | 18:00 h | Casa de la Cultura

VIERNES Y SÁBADO

  • Peña cultural El Cardón | San Miguel de Tucumán | 22:00 h | Heras 50
  • Peña | San Miguel de Tucumán | 22:00 h | Lo de la Paliza
  • Copa NOA de Cervezas | San Miguel de Tucumán
  • Las primaveras | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Orestes Caviglia

SÁBADO Y DOMINGO

  • Feria Gourmet | San Miguel de Tucumán | 17:00 a 00:00 h | Parque El Provincial
  • Feria de Artesanos | San Miguel de Tucumán | 17:00 a 23:00 h | Parque El Provincial
  • Feria de Emprendedores | San Miguel de Tucumán | 17:00 a 23:00 h | Parque Avellaneda
  • Paseo Gastronómico | San Miguel de Tucumán | 17:00 a 00:00 h | Parque Avellaneda
  • La cena de los tontos | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Mercedes Sosa
  • Misa Criolla | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Alberdi
  • Mi Padre | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Alberdi
  • Clases de Taichí | Tafí Viejo | 16:30 h | Parque Miguel Lillo

TODO EL FINDE

  • Lagoferiantes | El Cadillal | 12:00 a 20:00 h | Predio Lago Feriantes
  • Museo Arqueológico El Cadillal | El Cadillal | Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 h / Sábados, domingos y feriados de 11:00 a 19:00 h | El Cadillal
  • Museo Arqueológico Los Menhires | El Mollar | Domingo y lunes de 9:00 a 14:00 h / Martes a sábado de 9:00 a 19:00 h / Feriados de 9:00 a 12:00 h | El Mollar
  • Visitas guiadas a Ruinas de San José | Lules | 08:00 a 13:00 h | Ruinas de San José
  • Museo Arqueológico a Cielo Abierto Ibatín | León Rougés | 08:00 a 18:00 h | León Rougés (a 8 km de RN 38)
  • Sala de arte contemporáneo | Monteros | 10:00 a 12:00 y 20:00 a 22:00 h | Mercado Cultural
  • Museo Caña de Azúcar | Monteros | 08:00 a 13:00 h | Belgrano 475
  • Paseo de artesanos | Quilmes | 09:00 a 18:00 h | Ciudad Sagrada de Quilmes
  • Experiencia Quilmes | Quilmes | 11:00 y 14:00 h | Ciudad Sagrada de Quilmes
  • Espectáculo Cristo Resplandeciente | San Javier | 20:00 y 20:30 h | Explanada Cristo Bendicente
  • 40° Encuentro Nacional e Internacional de Folclore | San Miguel de Tucumán | 10:00 a 22:00 h | Club Central Córdoba
  • Copa de Cerveza del NOA | San Miguel de Tucumán | Casa Histórica
  • Casa Histórica | San Miguel de Tucumán | Martes a domingo de 09:00 a 13:00 y 15:00 a 19:00 h | Casa Histórica
  • Espectáculo Luces y Sonidos de la Independencia | San Miguel de Tucumán | 19:30 h (Jueves a Sábados) | Casa Histórica
  • El Lago de los Cisnes | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Teatro San Martín
  • Mapping Lourdes, un mensaje de amor | San Pedro de Colalao | 20:00 y 20:30 h | Gruta de Nuestra Señora de Lourdes
  • Paseo artesanal | Tafí del Valle | 10:30 a 19:00 h | Plaza Miguel Estévez
  • Feria gourmet | Tafí Viejo | 16:00 h | Parque de Lomas

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