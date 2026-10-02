Estas son toda las actividades que podes hacer en Tucumán durante este fin de semana

Propuestas culturales, turísticas, gastronómicas, deportivas y recreativas se desplegarán del 25 al 27 de septiembre en distintos puntos de la provincia.

Tucumán se prepara para vivir un nuevo fin de semana con propuestas para recorrer, descubrir y disfrutar la provincia. Ferias, espectáculos, experiencias culturales, recorridos turísticos, actividades al aire libre y encuentros gastronómicos formarán parte de una agenda que reunirá opciones en San Miguel de Tucumán y distintas localidades del interior, invitando a tucumanos y visitantes a elegir entre múltiples alternativas durante los tres días.

VIERNES 02/10

Cierre del Mes del Turismo | San Miguel de Tucumán | 10:00 h | FET

Caminata Turística | San Miguel de Tucumán | 10:00 h | Crisóstomo y Congreso

Ruta de la Empanada | San Miguel de Tucumán | 12:00 h | Laprida 50

Taller de randa | San Miguel de Tucumán | 14:00 h | Museo Folclórico

Bus recordar | San Miguel de Tucumán | 19:00 h | Laprida 50

Visitas guiadas al Cementerio del Oeste | San Miguel de Tucumán | 10:00 y 20:00 h | Asunción 150

El tren es tuyo: mancha, tinta y memoria | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Museo Casa Ciudad

El primer Romanticismo | San Miguel de Tucumán | 21:30 h | Teatro Alberdi

Bye Bye, Profe | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Alberdi

Yoga | Yerba Buena | 19:00 h | Casa del Adulto Mayor

SÁBADO 03/10

Fiestas Patronales (Luciano Pereyra) | Burruyacú | Burruyacú

Elección de Reyes de la primavera | Bella Vista | Bella Vista

40° Encuentro Nacional e Internacional de Folclore | El Cadillal | Predio Lago Feriantes

Granja educativa / Monteros | 15:00 a 18:00 h | Yonopongo

Salida a Cruz de Yampa | Raco | 07:00 h | Oficina Turística — Ruta 341, km 17

Gran Fiesta de la Ciudad | San Miguel de Tucumán | 16:00 h | Palacio de los Deportes

Bus Turístico Ciudadela | San Miguel de Tucumán | 16:00 h | Laprida 50

Luces de mi ciudad (Bus Turístico) | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Laprida 50

Torneo de Interclubes de Judo “Copa Alvear” | San Miguel de Tucumán | 09:00 h | Complejo Belgrano

Peña Orellana Lucca | San Miguel de Tucumán | 22:00 h | Club Floresta

Nocturna de duplas | San Miguel de Tucumán | 18:00 h | Estación Pacará

Recital Martín Rivas | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Rosita Ávila

La cena de los tontos | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Mercedes Sosa

Misa Criolla | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Alberdi

Mi Padre | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Alberdi

Jubilazo | Villa Nougués | 17:00 a 21:00 h | El Cultural

Feria de emprendedores | Santa Ana | 15:00 h | Playón de la terminal

Feria de Simoca | Simoca | 08:00 a 16:00 h | Predio Mercedes Sosa

3° Torneo Nacional e Internacional del Asado a la Estaca | Tafí del Valle | 08:00 a 18:00 h | Complejo Democracia

Festival Nacional del Café | Tapia | 10:00 h | Complejo Polideportivo de Tapia

Yoga | Yerba Buena | 15:30 h | Jardín Botánico Horco Molle

Bici tour | Yerba Buena | 15:00 h | Oficina de Informes Turismo

DOMINGO 04/10

Banda municipal | Aguilares | 17:00 h | Paseo Vieja Estación

Tierra de encuentros (ENIF 2026) | Bella Vista | Bella Vista

XII Fiesta de las Agrupaciones Gauchas | Concepción | 09:00 h | Casa Quinta

Feria de artesanos y emprendedores | Concepción | 15:00 h | Plaza Haimes

Feria de artesanos y emprendedores | Famaillá | 16:00 h | Parque Temático Histórico

Bus Turístico (Cementerio del Oeste) | San Miguel de Tucumán | 16:00 h | Laprida 50

Feria Parque 9 de Julio | San Miguel de Tucumán | 16:00 a 22:00 h | Avenida Soldati al 300

Visitas guiadas al Cementerio del Oeste | San Miguel de Tucumán | 10:00 y 20:00 h | Asunción 150

Los Loros | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Rosita Ávila

Axel | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Teatro Mercedes Sosa

¿Quiénes son, dónde están? | San Miguel de Tucumán | 18:00 h | Teatro Orestes Caviglia

Del aceite a la Cacerola | Simoca | 21:00 h | Casa de la Cultura

City Tour | Tafí Viejo | 16:00 h | 24 de Septiembre 484 (SMT)

Barrileteada 2026 - Un cielo de oportunidades | Tafí Viejo | Lomas de Tafí

IV Copa de Cervezas del NOA | Yerba Buena | Casa de la Cultura

TEDx YB | Yerba Buena | 18:00 h | Casa de la Cultura

VIERNES Y SÁBADO

Peña cultural El Cardón | San Miguel de Tucumán | 22:00 h | Heras 50

Peña | San Miguel de Tucumán | 22:00 h | Lo de la Paliza

Copa NOA de Cervezas | San Miguel de Tucumán

Las primaveras | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Orestes Caviglia

SÁBADO Y DOMINGO

Feria Gourmet | San Miguel de Tucumán | 17:00 a 00:00 h | Parque El Provincial

Feria de Artesanos | San Miguel de Tucumán | 17:00 a 23:00 h | Parque El Provincial

Feria de Emprendedores | San Miguel de Tucumán | 17:00 a 23:00 h | Parque Avellaneda

Paseo Gastronómico | San Miguel de Tucumán | 17:00 a 00:00 h | Parque Avellaneda

La cena de los tontos | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Mercedes Sosa

Misa Criolla | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Alberdi

Mi Padre | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Alberdi

Clases de Taichí | Tafí Viejo | 16:30 h | Parque Miguel Lillo

TODO EL FINDE