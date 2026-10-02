Estas son toda las actividades que podes hacer en Tucumán durante este fin de semana
Propuestas culturales, turísticas, gastronómicas, deportivas y recreativas se desplegarán del 25 al 27 de septiembre en distintos puntos de la provincia.
Tucumán se prepara para vivir un nuevo fin de semana con propuestas para recorrer, descubrir y disfrutar la provincia. Ferias, espectáculos, experiencias culturales, recorridos turísticos, actividades al aire libre y encuentros gastronómicos formarán parte de una agenda que reunirá opciones en San Miguel de Tucumán y distintas localidades del interior, invitando a tucumanos y visitantes a elegir entre múltiples alternativas durante los tres días.
VIERNES 02/10
- Cierre del Mes del Turismo | San Miguel de Tucumán | 10:00 h | FET
- Caminata Turística | San Miguel de Tucumán | 10:00 h | Crisóstomo y Congreso
- Ruta de la Empanada | San Miguel de Tucumán | 12:00 h | Laprida 50
- Taller de randa | San Miguel de Tucumán | 14:00 h | Museo Folclórico
- Bus recordar | San Miguel de Tucumán | 19:00 h | Laprida 50
- Visitas guiadas al Cementerio del Oeste | San Miguel de Tucumán | 10:00 y 20:00 h | Asunción 150
- El tren es tuyo: mancha, tinta y memoria | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Museo Casa Ciudad
- El primer Romanticismo | San Miguel de Tucumán | 21:30 h | Teatro Alberdi
- Bye Bye, Profe | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Alberdi
- Yoga | Yerba Buena | 19:00 h | Casa del Adulto Mayor
SÁBADO 03/10
- Fiestas Patronales (Luciano Pereyra) | Burruyacú | Burruyacú
- Elección de Reyes de la primavera | Bella Vista | Bella Vista
- 40° Encuentro Nacional e Internacional de Folclore | El Cadillal | Predio Lago Feriantes
- Granja educativa / Monteros | 15:00 a 18:00 h | Yonopongo
- Salida a Cruz de Yampa | Raco | 07:00 h | Oficina Turística — Ruta 341, km 17
- Gran Fiesta de la Ciudad | San Miguel de Tucumán | 16:00 h | Palacio de los Deportes
- Bus Turístico Ciudadela | San Miguel de Tucumán | 16:00 h | Laprida 50
- Luces de mi ciudad (Bus Turístico) | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Laprida 50
- Torneo de Interclubes de Judo “Copa Alvear” | San Miguel de Tucumán | 09:00 h | Complejo Belgrano
- Peña Orellana Lucca | San Miguel de Tucumán | 22:00 h | Club Floresta
- Nocturna de duplas | San Miguel de Tucumán | 18:00 h | Estación Pacará
- Recital Martín Rivas | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Rosita Ávila
- La cena de los tontos | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Mercedes Sosa
- Misa Criolla | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Alberdi
- Mi Padre | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Alberdi
- Jubilazo | Villa Nougués | 17:00 a 21:00 h | El Cultural
- Feria de emprendedores | Santa Ana | 15:00 h | Playón de la terminal
- Feria de Simoca | Simoca | 08:00 a 16:00 h | Predio Mercedes Sosa
- 3° Torneo Nacional e Internacional del Asado a la Estaca | Tafí del Valle | 08:00 a 18:00 h | Complejo Democracia
- Festival Nacional del Café | Tapia | 10:00 h | Complejo Polideportivo de Tapia
- Yoga | Yerba Buena | 15:30 h | Jardín Botánico Horco Molle
- Bici tour | Yerba Buena | 15:00 h | Oficina de Informes Turismo
DOMINGO 04/10
- Banda municipal | Aguilares | 17:00 h | Paseo Vieja Estación
- Tierra de encuentros (ENIF 2026) | Bella Vista | Bella Vista
- XII Fiesta de las Agrupaciones Gauchas | Concepción | 09:00 h | Casa Quinta
- Feria de artesanos y emprendedores | Concepción | 15:00 h | Plaza Haimes
- Feria de artesanos y emprendedores | Famaillá | 16:00 h | Parque Temático Histórico
- Bus Turístico (Cementerio del Oeste) | San Miguel de Tucumán | 16:00 h | Laprida 50
- Feria Parque 9 de Julio | San Miguel de Tucumán | 16:00 a 22:00 h | Avenida Soldati al 300
- Visitas guiadas al Cementerio del Oeste | San Miguel de Tucumán | 10:00 y 20:00 h | Asunción 150
- Los Loros | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Rosita Ávila
- Axel | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Teatro Mercedes Sosa
- ¿Quiénes son, dónde están? | San Miguel de Tucumán | 18:00 h | Teatro Orestes Caviglia
- Del aceite a la Cacerola | Simoca | 21:00 h | Casa de la Cultura
- City Tour | Tafí Viejo | 16:00 h | 24 de Septiembre 484 (SMT)
- Barrileteada 2026 - Un cielo de oportunidades | Tafí Viejo | Lomas de Tafí
- IV Copa de Cervezas del NOA | Yerba Buena | Casa de la Cultura
- TEDx YB | Yerba Buena | 18:00 h | Casa de la Cultura
VIERNES Y SÁBADO
- Peña cultural El Cardón | San Miguel de Tucumán | 22:00 h | Heras 50
- Peña | San Miguel de Tucumán | 22:00 h | Lo de la Paliza
- Copa NOA de Cervezas | San Miguel de Tucumán
- Las primaveras | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Orestes Caviglia
SÁBADO Y DOMINGO
- Feria Gourmet | San Miguel de Tucumán | 17:00 a 00:00 h | Parque El Provincial
- Feria de Artesanos | San Miguel de Tucumán | 17:00 a 23:00 h | Parque El Provincial
- Feria de Emprendedores | San Miguel de Tucumán | 17:00 a 23:00 h | Parque Avellaneda
- Paseo Gastronómico | San Miguel de Tucumán | 17:00 a 00:00 h | Parque Avellaneda
- La cena de los tontos | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Mercedes Sosa
- Misa Criolla | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Alberdi
- Mi Padre | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Alberdi
- Clases de Taichí | Tafí Viejo | 16:30 h | Parque Miguel Lillo
TODO EL FINDE
- Lagoferiantes | El Cadillal | 12:00 a 20:00 h | Predio Lago Feriantes
- Museo Arqueológico El Cadillal | El Cadillal | Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 h / Sábados, domingos y feriados de 11:00 a 19:00 h | El Cadillal
- Museo Arqueológico Los Menhires | El Mollar | Domingo y lunes de 9:00 a 14:00 h / Martes a sábado de 9:00 a 19:00 h / Feriados de 9:00 a 12:00 h | El Mollar
- Visitas guiadas a Ruinas de San José | Lules | 08:00 a 13:00 h | Ruinas de San José
- Museo Arqueológico a Cielo Abierto Ibatín | León Rougés | 08:00 a 18:00 h | León Rougés (a 8 km de RN 38)
- Sala de arte contemporáneo | Monteros | 10:00 a 12:00 y 20:00 a 22:00 h | Mercado Cultural
- Museo Caña de Azúcar | Monteros | 08:00 a 13:00 h | Belgrano 475
- Paseo de artesanos | Quilmes | 09:00 a 18:00 h | Ciudad Sagrada de Quilmes
- Experiencia Quilmes | Quilmes | 11:00 y 14:00 h | Ciudad Sagrada de Quilmes
- Espectáculo Cristo Resplandeciente | San Javier | 20:00 y 20:30 h | Explanada Cristo Bendicente
- 40° Encuentro Nacional e Internacional de Folclore | San Miguel de Tucumán | 10:00 a 22:00 h | Club Central Córdoba
- Copa de Cerveza del NOA | San Miguel de Tucumán | Casa Histórica
- Casa Histórica | San Miguel de Tucumán | Martes a domingo de 09:00 a 13:00 y 15:00 a 19:00 h | Casa Histórica
- Espectáculo Luces y Sonidos de la Independencia | San Miguel de Tucumán | 19:30 h (Jueves a Sábados) | Casa Histórica
- El Lago de los Cisnes | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Teatro San Martín
- Mapping Lourdes, un mensaje de amor | San Pedro de Colalao | 20:00 y 20:30 h | Gruta de Nuestra Señora de Lourdes
- Paseo artesanal | Tafí del Valle | 10:30 a 19:00 h | Plaza Miguel Estévez
- Feria gourmet | Tafí Viejo | 16:00 h | Parque de Lomas