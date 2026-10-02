Allanaron las vivienda de los monterizos “Pilla Avión” y “Bebote”: se hacían pasar por policías y robaron en Aguilares

La investigación se inició a partir de una denuncia radicada el pasado 25 de septiembre por un vecino de Aguilares, quien relató que una persona se presentó en su domicilio asegurando tener una orden de allanamiento. Según la denuncia, mediante engaños y amenazas ingresó a la vivienda y sustrajo una importante suma de dinero.

A partir de las tareas investigativas, que incluyeron el análisis de registros fílmicos y otras medidas de inteligencia criminal, los investigadores lograron identificar al presunto autor, conocido con el apodo de “Pilla Avión”. También pudieron establecer el vehículo que habría utilizado y los domicilios vinculados con la investigación.

Con estos elementos, se solicitaron las correspondientes medidas judiciales, que fueron autorizadas por la Justicia. De esta manera, este jueves se concretaron dos allanamientos en la ciudad de Monteros.

El primer procedimiento se realizó en un domicilio ubicado en calle San Lorenzo del barrio San Carlos, señalado como residencia de “Pilla Avión”. El segundo tuvo lugar en una vivienda de calle Santiago del Estero al 700, vinculada a un hombre conocido como “Bebote”. Ambos procedimientos arrojaron resultado positivo.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron una motocicleta TVS Raider de color rojo, un revólver calibre .22, $500.000 y cuatro teléfonos celulares de distintas marcas. También fueron incautados un casco rojo y diversos elementos de vestimenta y accesorios que serán incorporados a la investigación.

Entre los elementos secuestrados se encuentran una cadenita con una medalla, una riñonera negra, un cuellito polar, una gorra azul, un buzo con capucha, una campera negra, un pantalón de jean y un par de zapatillas negras con suela blanca.

El operativo fue realizado por personal de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Sur, con la colaboración de efectivos de la UIC y DC Oeste, y contó con la supervisión de las autoridades de la Dirección de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos.

La coordinación de las tareas estuvo a cargo del comisario inspector Carlos Díaz, coordinador de UIC y DC Sur, Oeste y Reducción.

La investigación continúa con el objetivo de determinar la participación de los involucrados y establecer el destino de los elementos vinculados al hecho.